El alcalde de Atlanta, Kasim Reed, promulgó una medida que reduce el castigo por poseer menos de una onza de marihuana a tan solo una multa, informó hoy a través de Twitter. De esta forma, la capital de Georgia se suma a la lista de varias otras ciudades importantes como Dallas, St. Louis, Pittsburgh y Nashville, que han adoptado ordenanzas similares.

Pleased to sign the marijuana legislation last night at 6:24pm. Thanks to @KwanzaHall & @KeishaBottoms for all their hard work on this. pic.twitter.com/OyUFYwWYkW — Kasim Reed (@KasimReed) 11 de octubre de 2017

La ordenanza anterior imponía una multa de hasta 1,000 dólares y una pena de seis meses de cárcel por la posesión de la droga.

La nueva medida reduce la multa a una infracción de 75 dólares y no contempla una sentencia de prisión.

El Concejo de la Ciudad de Atlanta había aprobado el pasado 2 de octubre de manera unánime el decreto.

UPDATE on last week’s legislation to reduce penalties for people caught with less than one ounce of marijuana:… https://t.co/OtzCxlpqhd — Atlanta City Council (@ATLCouncil) 10 de octubre de 2017

El reglamento, sin embargo, no legaliza la marihuana en Atlanta y manejar bajo la influencia de las drogas y el alcohol (DUI) continúa siendo un delito serio.

Kwanza Hall, concejal de la ciudad y quien presentó la propuesta el pasado marzo, dijo que se trataba de un asunto racial.

“El 90% de las personas que están en nuestras cárceles por posesión de marihuana son jóvenes afroamericanos”, manifestó Hall. “La gente está perdiendo sus empleos. La gente está perdiendo sus becas. Las familias están siendo desgarradas por algo de lo que realmente deberíamos sentir vergüenza”, manifestó Hall.

En Atlanta, y según el Centro de Acción de Justicia Racial, en East Point, los estadounidenses blancos y afroamericanos “usan marihuana en la misma proporción, pero la tasa de arrestos es más alta entre afroamericanos”. “Durante el 2014 y 2016, 92% de los detenidos por posesión de la droga en Atlanta eran afroamericanos y 85% eran varones”, señala.

El anuncio de la aprobación se suscitó entre una confusión de tuit entre el Concejo de la Ciudad y el alcalde.

Y es que en horas de la madrugada de hoy, el Concejo de la Ciudad de Atlanta publicó un tuit que decía que el alcalde había vetado la medida:

Good morning #Atlanta. We received an email overnight that the Mayor VETOED our marijuana legislation for less than one ounce. More to come — Atlanta City Council (@ATLCouncil) October 11, 2017

Más adelante, emitieron otro tuit que indicaba que eso era incorrecto.

RECALL: Mayor did not veto marijuana legislation — Atlanta City Council (@ATLCouncil) 11 de octubre de 2017

El Director de Comunicaciones de la Alcaldía de Atlanta, Dexter Chambers, declaró en una entrevista radial con la emisora V-103 que el tuit fue publicado por un interno y que la publicación no había sido aprobada por él.

“Es un error de nuestra parte y no tiene nada que ver con la política”, aclaró Chambers.

Por su parte, Reed tuiteó que él no lo había vetado y que explicaría la discrepancia en el programa radial de la emisora V-103.

Do you all actually believe this? Tune in to @V103Atlanta at 8AM to hear my response. https://t.co/ay2mRZiWZm — Kasim Reed (@KasimReed) 11 de octubre de 2017

“Tenemos que enviar un mensaje claro de que la marihuana no es legal en el estado de Georgia”, dijo Reed más adelante durante su participación en el programa.

Atlanta se convierte en la segunda ciudad del estado de Georgia en reducir la pena. La primera fue la ciudad de Clarkstone.