La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, firmó hoy una orden ejecutiva que prohíbe a la prisión de la ciudad aceptar nuevos presos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Como muchos otros, estoy horrorizada viendo el impacto de la política migratoria del presidente (Donald) Trump de ‘cero tolerancia’ con los niños y familias”, dijo Bottoms al anunciar al medida.

News Release: Mayor @KeishaBottoms Signs Executive Order Pertaining to Separation of Families: https://t.co/3R7ZFmwNTc

Al mismo tiempo que la alcaldesa anunciaba la medida, el Trump firmaba una orden ejecutiva que ordenaba poner fin a la separación de familias inmigrantes en la frontera. El presidente, sin embargo, dejó en claro que su política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal continúa.

Bottons dijo hoy que la ciudad de Atlanta “no va a tomar el riesgo de ser cómplice en la separación de familias en la frontera”.

I have signed an Executive Order stopping Atlanta from accepting new ICE detainees into the City jail. https://t.co/ZOH4egTNZw #FamiliesBelongTogether #KeepFamiliesTogether #OneAtlanta pic.twitter.com/CkZFgZ07YZ

— Keisha Lance Bottoms (@KeishaBottoms) June 20, 2018