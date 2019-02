Atlanta en el 11no. lugar entre las ciudades con más tránsito en EEUU

Las calles de Atlanta se conocen por su congestionado tránsito, sin embargo, hay otras peores en el país y el mundo. Por lo menos así lo asegura el más reciente informe de INRIX, una entidad especializada en análisis del transporte, que ha ubicado a la ciudad en el lugar 11 en EE.UU. y en el 71 a nivel mundial.

Para las autoridades en Georgia, la nueva posición significa un avance en relación con años anteriores, cuando estaba entre las 10 peores del país. Ahora, tiene mejores resultados que Boston (No. 1), Washington DC (No. 2), Chicago (No. 3) y la ciudad de Nueva York (No. 4), y con posibilidades de seguir mejorando.

Ello se debe a una serie de proyectos que han aliviado las vías de mayor tránsito vehicular, entre ellos la apertura de 29 millas en dos carriles rápidos en partes de la I-575 y la I-75, esta última autopista beneficiada, además, con 12 millas de carriles reversibles en los condados de Henry y Clayton.

También se agregaron 10 millas de carriles rápidos en la I-85, sentido norte, en el condado de Gwinnett y se trabaja en el intercambio de la I-285 y la SR-400. No obstante, Atlanta muestra aún algunos números negativos en este particular.

El reporte indica que los conductores y pasajeros en la ciudad pierden un promedio de 108 horas en el año debido a los retrasos en las carreteras y que por ello el costo por conductor asciende a 1,505 dólares.

Moscú, en Rusia, ocupa el primer lugar en este ranking de ciudades más congestionadas en el mundo. Entre las 10 peores se encuentran cuatro de América Latina, por ese orden: Bogotá, en Colombia, Ciudad de México, en el homónimo país, además de Sao Paulo y Río de Janeiro, en Brasil.

