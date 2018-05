David Kim tiene presente que vive entre inmigrantes. Que la mayoría de sus votantes podrían ser inmigrantes y que estos son una fuerza vital y mayúscula para Georgia. Pero quizá lo más evidente para él es que su familia también es inmigrante. Una realidad que forma parte del tejido que comprende la población del estado.

Por ello, las necesidades y preocupaciones de la comunidad son una prioridad para el educador, que aspira a un escaño en el Congreso.

Para lograr su propósito, Kim primero debe disputar las elecciones primarias que se celebrarán en Georgia este próximo 22 de mayo.

El aspirante demócrata a la candidatura del séptimo distrito congresional, que incluye los condados de Gwinnett y Forsyth, se encuentra en plena campaña, tocando cada puerta y llevando un mensaje claro a la comunidad: “tenemos que trabajar por una reforma migratoria integral y justa”.

Por eso, para Kim no fue suficiente aspirar para un puesto de concejal en su comunidad. En las primarias de este 22 de mayo, tendrá que ser el favorito de la comunidad entre otros seis aspirantes demócratas: Kathleen Allen, Carolyn Bourdeaux, Melissa Davis, Ethan Pham y Steve Reilly. En caso de ser el elegido, deberá superar en votos al republicano Rob Woodall, el representante que actualmente ocupa dicha silla en el Congreso desde 2011.

La elección de Kim daría un giro completo al escaño y ofrecería más apoyo a la comunidad inmigrante ante las autoridades federales.

De acuerdo con el candidato, fue justo la inconformidad por el quehacer de la administración actual y la dinámica de las elecciones del 2016, lo que le motivó a entrar en la contienda.

“Hay tantas leyes federales que están afectando a la gente en su diario vivir…”, manifestó el político en una entrevista con MundoHispánico. “Seguí viendo como nuestros políticos estaban tan divididos. Y yo había pasado tiempo de mi vida ayudando a familias a través de mi negocio y en mi iglesia y me dije: “oye, necesitas hacer algo”. Sentí que estaba cualificado y que podía ayudar a más gente y crear un mundo mejor y un mejor futuro”, agregó. De ahí surgió su interés.

Para Kim, trabajar por una reforma migratoria es vital y es quizá una de sus primeras asignaturas una vez llegue al Congreso y se siente en la silla.

“No hemos tenido una reforma migratoria integral desde (Ronald) Reagan. Eso fue hace 30 años atrás. Tenemos esas mismas leyes que hacen que mucha gente viva en las sombras. El número de indocumentados alcanza los 11 millones. Ese número es una locura”, dijo.

También, “tenemos la problemática de los ‘soñadores’ que necesita ser manejada y el Congreso aún no ha hecho nada y eso es una tragedia”, añadió.

Y es que los ‘soñadores’ son una gran preocupación para Kim, quien nació en Maryland y cuya familia es originaria de Corea del Norte.

“Necesitamos asegurarnos de que les proveemos un camino a la ciudadanía a los ‘soñadores’. Ellos necesitan tener esa oportunidad. He podido compartir con algunos y hay una frase de uno de ellos que siempre me acompaña: “el país donde nací es extranjero, pero el país donde me crié también me ve como extranjero”. Entonces tenemos que asegurarnos en el Congreso que tenemos mejores leyes para los ‘dreamers'”, dijo Kim, quien cursó estudios en la Universidad de Harvard.

Para el padre de tres niños, también hay otras prioridades pendientes en su agenda, entre ellas, la educación de calidad, una reforma en la ley de armas, protección de Medicare y el Seguro Social, responsabilidad fiscal, derechos de las mujeres, protección del medio ambiente, neutralidad de la red, la agricultura de Georgia y sus granjas familiares, y otra muy importante para él: impulsar medidas que ofrezcan un seguro de saluda accesible para todos.

“En el séptimo distrito tenemos cerca de 20,000 personas sin seguro médico“, explicó el candidato. “Pero nuestro gobierno no hace nada para presionar al gobierno local a que los proteja. Tenemos que asegurarnos que nuestro gobierno federal tome las decisiones correctas”.

Según el aspirante, se trata de incluir compasión en cualquier gestión de gobierno, pero sobre todo en la pertinente a la inmigración.

“¿Por qué dejamos a las familias inmigrantes construir negocios y echar raíces si no les vamos a permitir quedarse? Yo estoy a favor de proteger a nuestros inmigrantes. A los que tengan y no tengan papeles”, manifestó Kim.

Al final, Kim hizo un llamado a toda la comunidad. “Alza tu voz. Tenemos muchos latinos en nuestro distrito y tenemos que asegurarnos que nuestras voces se escuchen. Salgan a votar, les pido su voto. Mantener sus promesas es número uno para mí”, finalizó.

El 22 de mayo se definirán los candidatos que competirán para la gobernación de Georgia y para escaños en el Congreso federal, así como en la legislatura estatal en noviembre 6. Sin embargo, desde la semana pasada inició el periodo de votación por adelantado.

Para poder participar en la primaria debe estar registrado para votar en Georgia y presentarse al centro electoral con una identificación oficial. Para indagar cuál centro de votación adelantada está cerca de su área visite la sección de elecciones de la página web de la Secretaría de Estado de Georgia.