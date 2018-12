Durante años, un sujeto vestido de ‘Santa Claus’ hizo feliz a los niños que visitaban la tienda donde trabajaba pero nadie sospechó el secreto que ocultaba.

Y es que Elwyn Crocker, de 50 años y residente de Georgia, acaba de ser arrestado como principal sospechoso de la muerte de sus dos hijos adolescentes.

Crocker, que durante la temporada navideña era contratado por las tiendas Walmart para hacer reír a los niños con su atuendo del tradicional personaje, supuestamente cometió el crimen y se deshizo de los cuerpos.

Las autoridades del condado de Guyton, un pequeño suburbio en las cercanías de la ciudad de Savannah, descubrieron los cadáveres de las víctimas enterrados en el patio trasero de la vivienda de Crocker.

Todo salió a la luz cuando los vecinos y amigos de la familia comenzaron a extrañar a los hermanos, quienes misteriosamente desaparecieron desde noviembre de 2016, sin que nadie los reportara.

Cuando lo interrogaron, el imputado no solo confesó el crimen, sino que los llevó hasta el lugar donde enterró los cuerpos, según el reporte oficial.

Las autoridades aún no han revelado cuál fue la causa exacta de la muerte de los jóvenes de 14 y 16 años, ya que aún no ha sido determinada por la autopsia.

BREAKING: Here are 2 of three people in custody. Father Elwyn Crocker Sr and step mom Candice Crocker. Bodies are believed to be 14-year old Mary Crocker and Elwyn Crocker Jr (not seen since ‘16; would be 16 today) @WTOC11 #EffinghamCounty pic.twitter.com/iXa7EiKAci

— Wright Gazaway (@wgazawayWTOC) December 20, 2018