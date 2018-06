Una madre latina de Georgia fue arrestada tras sostener un violento altercado con el padre de su hijo, en un aparente arrebato de celos, según informó la policía.

De acuerdo con el reporte de las autoridades del condado de Gwinnett, Norma Sandoval dijo que todo comenzó cuando su pareja le reclamó porque ella estaba hablando con otro hombre.

Bryan Cartagena le pegó en la boca a la mujer, lo que hizo que ella reaccionara de manera agresiva.

Y es que el informe policial indica que ella confesó que tomó una botella de vidrio que estaba sobre la mesa y le pegó a Cartagena en el cuello, acción que ella alega fue en defensa propia.

De inmediato abandonó el hogar, pero los amigos con los que se encontraba su marido llamaron al 911.

Una patrulla llegó al lugar en cuestión de minutos y vio a la mujer parada al lado de una camioneta. Como su vestuario se parecía al que habían proporcionado los testigos, se detuvo para interrogarla.

“De inmediato noté que estaba golpeada de los labios y que tenía sangre en sus rostro, manos y ropa. La muchacha me dijo que se acababa de pelear con otra chica que no conocía, pero le dejé saber que ya sabía la verdad, por lo que no tuvo más remedio que aceptarlo”, escribió el uniformado en su reporte preliminar.

El oficial llegó a la vivienda donde ocurrió el desagradable encuentro y halló a la víctima herida por los pedazos de cristal.

Entonces lo entrevistó a él y a sus amigos por separado para conocer su versión y, tras ver que todos coincidieron, tomó la decisión drástica con Sandoval.

El agente llegó a la conclusión de que fue ella la que provocó al hombre y que la lesión en sus labios fue solo la reacción de Cartagena, por lo que la acusó de asalto agravado.

La sospechosa fue recluida en el Centro de Detención de Gwinnett, en donde un juez estatal le impuso una fianza de 11,000 dólares.