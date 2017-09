“Aprenden a emigrar”

Hace tres años, María Gabriela Suárez era una gerente de proyectos en un banco en Venezuela. Al emigrar a este país, sin embargo, tuvo que hacer borrón y cuenta nueva, y dejar su vida profesional en el pasado, a pesar de su preparación y 16 años de experiencia.

“Limpié casas, cuidé a unos niños, después estuve en una tienda y cuando ya obtuvimos el Seguro Social, conseguí un trabajo de limpieza de oficinas en una de las empresas soñadas para mí, porque tiene que ver mucho con lo que yo hice en Venezuela”, recordó Suárez.

En los últimos años, y debido a la crisis social y política de Venezuela, muchos venezolanos han emigrado a Estados Unidos y Georgia se ha convertido en uno de los estados donde llegan buscando un escape al desabastecimiento y a la falta de oportunidades. Vienen como muchos otros inmigrantes, para darle un futuro a sus familias y apoyar económicamente a los que permanecen allá.

De acuerdo con las últimas estadísticas del Censo, en EE.UU. en 2016 vivían unos 366,000 venezolanos. En Georgia ese número ascendía a unos 10,000, aunque es probable que en la actualidad esa cifra sea mayor.

Una de las características de esta comunidad es que está conformada por adultos jóvenes y profesionales. Según el Censo, el promedio de edad de esta población es de 34 años.

Y en cuanto a su preparación profesional, el padrón estima que un 34 por ciento de los venezolanos en EE.UU. tiene un grado de bachillerato y un 20 por ciento posee maestrías o doctorados.

A pesar de estar preparados y tener experiencia profesional en su país, para muchos de ellos mudarse a un país donde se sienten seguros viene con un precio: empezar de cero.

Esa experiencia la ha vivido María Eugenia Urdaneta. En su país se preparó como médica y comenzó a ejercer la profesión, pero fueron las escasas opciones que podía ofrecer a sus pacientes las que la llevaron a la frustración.

“Yo empecé el posgrado en medicina interna y no podía más decirle a un paciente que llegaba con un infarto que no tenías electrocardiograma, era muy difícil para mí, eso me hizo dejar el posgrado y me concentré en venirnos fuera como fuera”, manifestó Urdaneta.

María Eugenia, su esposo Isilio y su hija lograron venirse al país hace dos años, pero aquí ella no puede ejercer su profesión. En este momento se dedica a estudiar para revalidar su título, pero sabe que esa meta le tomará tiempo. Una de sus mayores barreras es el idioma.

“Tengo un grupo de médicos que están en cocina, haciendo de todo. De hecho, hay médicos con posgrado, cardiólogos, dermatólogos. Pero el problema es que llegas aquí y necesitas tener un nivel de inglés para empezar a estudiar”, sostuvo la venezolana de 28 años.

Urdaneta se ha dedicado a estudiar el idioma y ha sacado algunas certificaciones, entre ellas una para trabajar como intérprete médica.

Una comunidad con retos

En organizaciones de Georgia como la Asociación Latinoamericana (LAA) han notado un incremento en el número de venezolanos que acude a buscar ayuda, algo que ha sorprendido a Cynthia Román, directora del Departamento de Servicios de Familia.

“LAA les ha asistido con ayuda de renta, y facturas de servicio público, comida, tarjetas de transportación y conectándolos a recursos de la comunidad. También refiriéndolos a nuestros servicios de inmigración”, dijo la trabajadora social.

“Entre los individuos que he conocido muchos han tenido carreras profesionales en su país, como abogados, negociantes, reporteros, ingenieros, contables. Indican que les ha tomado mucho el ajuste a una vida muy limitada, donde no pueden ejercer sus profesiones, teniendo que trabajar en empleos pocos remunerados o en condiciones difíciles como la construcción, restaurantes, car wash, limpieza”, agrego Román.

A Genny Ospina le tocó dejar su empresa de equipo médico y venirse a comenzar de nuevo en Georgia, luego de vivir aterrorizada por manifestarse en contra del gobierno de su país.

“Yo estuve en 2014 en muchas actividades de mi zona y en una de esas fui emboscada por varios carros del oficialismo, recibí golpes y después de eso no pude rehacer mi vida normalmente”, recordó Ospina.

La venezolana de 43 años llegó hace dos años a Estados Unidos, donde pidió asilo. Como Ospina, muchos venezolanos solicitan asilo por razones de persecución política y la cantidad de solicitantes va en aumento.

De acuerdo con el Pew Research Center, en 2016 la cantidad de solicitudes de asilo de los venezolanos aumentó en un 168 por ciento en comparación con el año anterior.

Y mientras Ospina espera por su proceso migratorio, dice que ha encontrado seguridad, a pesar de lo difícil que ha sido el ajuste.

“La actitud, la disposición de salir adelante es lo que no permite que uno tire la toalla por la borda”, dijo.

Pero hay momentos en los que el recuerdo de lo que fue la azota.

“Uno viene con esa mentalidad y dices: ‘si eso es lo que hay que hacer pues toca’. Sin embargo, cuando estás en el día a día, dices: ‘Dios mío qué estoy haciendo, si yo no tenía que hacer esto en mi país, por qué lo estoy haciendo aquí’, Pero es cuestión de actitud, si yo necesito darles un futuro a mis hijos, a mi familia, hay que hacerlo”, sostuvo.

Para Ospina, que trabaja como vendedora, su empleo aquí es esencial para su familia en Venezuela, pues ayuda a pagar por los medicamentos para su hermana, que sufre de convulsiones.

“Desde hace más de un año no le conseguimos las medicinas allá y desde aquí le deposito a una amiga que está en España y ella me las compra. Y siempre hemos tenido a alguien que va de España a Venezuela, porque mi hermana sin esa medicina se pudiera morir”, lamento.

“Hazlo bien”

Para Anabel Navarro, quien se preparó como comunicadora social, llegar a trabajar limpiando cubiertos no fue fácil.

“Uno lo hace con humildad, dando lo mejor de sí y entendiendo que primero somos representantes de nuestro país”, dijo Navarro.

Suárez coincide con ella y ha aplicado la misma ética de trabajo, tanto cuando era gerente como cuando trabajó en la limpieza.

“No importa lo que te toque hacer, pero que lo hagas bien y que tú puedas sentirte bien y ya cuando te preguntan de dónde eres pueden decir: ‘las venezolanas son buenas’”, manifestó.

Del turismo a la emigración

Mientras Urdaneta estudia para revalidar su título como médica, reconoce que, lo logre o no, de eso no depende su felicidad.

“Tal vez lo logre, tal vez no, pero igual hay que ser feliz. Igual me toque trabajar de medical asistant no hay que frustrarse. Hay que salir adelante y creer que sí se puede”, dijo.

Suárez, por su parte, consiguió laborar en una empresa donde poco a poco se acerca a su meta.

Navarro, por su lado, empezó hace unos meses a trabajar en una empresa de medios de comunicación.

Y así poco a poco van abriéndose camino y son parte de una comunidad creciente que, de acuerdo con Ospina, no sabía lo que era emigrar.

“Nosotros no estábamos acostumbrados a emigrar. Uno tenía la costumbre de venir aquí o a cualquier país del mundo e iba a disfrutar como turista. Quizás los venezolanos estamos aprendiendo a emigrar y eso es un proceso”, reflexionó Ospina.

A ese proceso se están sumando esfuerzos de grupos que buscan ofrecer la información necesaria para que esta comunidad pueda salir adelante como inmigrantes.

Al pensar en su experiencia Suárez define lo que es un inmigrante al señalar que “Es comenzar de cero y ves como las cosas van cambiando para mejor”.

La esposa y madre de dos niños de 10 y 5 años dice que el proceso no es fácil, pero que el camino al progreso requiere paciencia.

“Cada vez que yo limpiaba un baño, decía: ‘gracias Señor por este baño que me estás permitiendo limpiar porque con el puedo aportar y puedo estar a salvo’, dijo.

“Hay momentos en lo que a uno le da nostalgia, pero pienso en mis hijos, pienso en mi familia y se acabó”, manifestó.