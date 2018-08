El secretario de Estado de Georgia y candidato republicano a gobernador, Brian Kemp, rechazó la amenaza de demanda de una organización de derechos civiles en torno al método llamado ‘pareo exacto’ (exact match) para verificar las solicitudes de registro electoral.

En una carta dirigida a Kemp, Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law alega que este sistema tiene una tasa de error alta y un impacto negativo en los votantes afroamericanos, latinos, y asiáticos.

Kemp calificó la posible demanda como un “truco político” debido a su candidatura a gobernador. El secretario se enfrentará a la demócrata Stacey Abrams en las elecciones de noviembre.

“El 6 de noviembre está a la vuelta de la esquina, lo que quiere decir que es tiempo para otra demanda frívola de grupos activistas liberales”, dijo Kemp. “Las leyes federales y estatales claramente autorizan a Georgia a hacer el proceso de pareo para las personas que se registran por primera vez”.

La ley de ‘pareo exacto’ fue aprobada por la Asamblea General de Georgia el año pasado y requiere que la información de registro del votante corresponda con la de la licencia de conducir, la identificación estatal o los datos de la tarjeta de Seguro Social.

Los registros de votantes que no coincidan con estos datos son puestos en espera y se les da 26 meses a los solicitantes para corregir cualquier discrepancia.

“La ley de ‘no match, no vote’ de Georgia ya ha excluido a decenas de miles de votantes elegibles y tiene un efecto particularmente grave en los grupos minoritario y los pobres”, dijo Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law.

