Queda en la nada misma. Lejos, solitario, apartado. Pareciera que no hay ningún tipo de actividad humana allí dentro. Pero sí, hay gente. Y mucha. El Irwin Detention Center aprisiona a cerca de 1,200 inmigrantes en un edificio que está ubicado en el poblado de Ocilla, Georgia, a 200 millas al sur de Atlanta. Eso son casi cuatro horas en auto desde la capital del estado.

Para cualquier conduciendo puede ser agotador. Pero si se va con la tristeza de que un ser querido está detenido allí, el desgaste puede ser mayor. Filas y filas de árboles dan la sensación de que el camino nunca acabará y el desespero aumenta cada minuto que se pasa en la carretera.

El proceso de deportación comienza prácticamente desde ese lugar. La separación de la familia tiene su génesis justo en ese pueblo, en donde lo que hay cercano es si acaso un puesto de gasolina desvencijado y una tienda de Dollar Tree.

Buscando atenuar el cansancio que causa tal viaje, y ofrecer un lugar de paz y de reposo, en donde las familias que acuden a visitar a sus parientes inmigrantes detenidos por las autoridades en ese lugar, puedan acudir, abrió sus puertas Casa Colibrí.

Un albergue -o quizá una especie de oasis en el desierto- al que todos pueden llegar a descansar unas horas antes de partir de regreso al área metropolitana o quizá, a dormir de un día para otro pues no se cuenta con transporte al momento.

De acuerdo con sus impulsores, la iniciativa surgió como una respuesta a la falta de centros como estos en el condado de Irwin.

“Empecé a explorar en dónde era que estaban las necesidades y comprendí que no había apoyo de la comunidad. Nada que apoyara a las familias o a las personas detenidas, que quizá necesitan un amigo o apoyo emocional o espiritual extra”, explicó Leeann Culbreath, directora de la casa y líder en la organización que lo dirige, South Georgia Immigrant Support Network.

Culbreath, también reverenda, había servido como voluntaria en años anteriores en El Refugio, otro albergue para familias de inmigrantes detenidos pero en la cárcel de Stewart, en el condado de Lumpkin, también ubicado en una zona lejana, a unas dos horas y medias del centro de Atlanta.

“Aquí no había un grupo como El Refugio, no había un programas de visitas”, destacó Culbreath.

Fue entonces como, poco a poco y con la ayuda de miembros de la comunidad local, se dio a la tarea de habilitar Casa Colibrí, que abrió sus puertas en este mes de junio.

“En Casa Colibrí ofrecemos comida, meriendas, té, café. Tenemos juguetes y libros para niños. Es un lugar seguro y cómodo para descansar, para aquellos que vienen fuera de la ciudad y que están cansados y estresados de una visita como esta”, explicó la mujer.

El lugar cuenta con tres habitaciones, nueve camas, salón, comedor, Internet, patio y una amplia cocina en donde Culbreath hornea galletas cuando recibe invitados.

“El estilo sureño de Georgia es que podamos recibirte y que te tomes una taza de té en el balcón. Entonces lo que queremos compartir es esa hospitalidad contigo, para que experimenten verdaderamente la auténtica experiencia de hospitalidad sureña y no hacerlo dentro de un centro de detención”, manifestó Culbreath.

La directora del albergue también explicó que los servicios son libres de costo pero que siempre es importante llamar para coordinar una visita (1-877-545-2473) pues el centro abre desde los viernes a las 5:00 de la tarde, y cierra los domingos, a las 3:00P.M.

“Es un regalo para cualquiera en necesidad que venga a visitar a alguien en Irwin”, sostuvo.

Para los voluntarios del lugar, que son aproximadamente una veintena, trabajar y cooperar con la comunidad es realmente satisfactorio.

“Hay mucho entusiasmo. La gente tiene ese espíritu de solidaridad y lo estamos viendo en la manera en la que está creciendo Casa Colibrí… Lo que buscamos es mandar un mensaje de compasión, de solidaridad y de amor. Que la gente que venga acá sienta que está acogida. Que de alguna manera queremos darle un poco de apoyo y sabemos de las dificultades que enfrentan”, dijo por su parte Juan C. Díaz, miembro del equipo de trabajo de Casa Colibrí.

Ese mismo entusiasmo por ayudar a la comunidad -a través del albergue- lo sintió Alma Young. La joven migró cuando pequeña desde México y actualmente labora con estudiantes que trabajan en la agricultura.

Ver las necesidades de los padres de esos estudiantes, muchos de ellos indocumentados, fue otra de las razones que la movió a dar una mano en Casa Colibrí.

“Creo que esta es una de las poquitas casas que hay en el estado que ofrece esta ayuda. Pero poquito a poquito vamos a empezar a crecer y a tratar de llegar al nivel de los otros estados que están haciendo mucho más por ayudar a la comunidad”, reflexionó la joven.

Young explicó además el origen del nombre del albergue, algo que según ella, recoge parte de la misión del centro.

“Es un lugar, como por ejemplo nuestras casas, a nosotros nos gusta mirar a estos pajaritos que vienen y ponemos las casitas y las botellitas de azúcar con agua para tratar de atraerlos y ayudarlos a que sobrevivan. Ayudarlos a descansar. Porque los colibrís siempre están volando, bien rápido, y a veces no piensan en que si no comen o descansan, no van a poder llegar a su destino”, detalló.

El albergue está a tan solo minutos del centro de detención y por razones de seguridad no puede ofrecer la dirección. Pero sus lideres explicaron que para quedarse o esperar un rato mientras ocurre la visita, corresponde llamar al 1-877-545-2473. En ese número le ofrecerán toda la información.

También explicaron que no se ofrece transportación a la prisión. Que quienes asistan, deben contar con transporte propio.

