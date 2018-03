Algunos estudiantes de secundaria de Cobb están enterándose del castigo que recibirán por participar en un paro estudiantil en contra de la violencia armada la semana pasada, un evento que se llevó a cabo en todo el país.

La organizadora de la manifestación en la escuela Wheeler High School en Marietta, Rhea Singi, dijo que de los 11 estudiantes que participaron, muchos recibieron un día de suspensión en la escuela, pero que otros no fueron disciplinados.

Rhea dijo que el castigo, hasta el momento, no ha sido tan severo como se les había amenazado que sería, antes de las protestas, pero los estudiantes están confundidos porque no todos fueron suspendidos.

Los padres y estudiantes en otras escuelas del Distrito Escolar de Cobb dijeron que las autoridades escolares anunciaron que habría castigos. El Distrito no dio respuesta sobre cuáles serían estas medidas disciplinarias ante cuestionamientos de The Atlanta Journal-Constitution (AJC), medio hermano de MundoHispánico.

El distrito dijo semanas antes de los eventos que no permitiría a sus estudiantes participar del paro y que los alumnos serían disciplinados si iban en contra de esta decisión.

El condado dijo que “trabajaría con los estudiantes para identificar los mejores métodos para lograr esta demostración de empatía sin interrumpir las operaciones de las escuelas, lo que constituye una violación de las políticas y pone en riesgo la seguridad de los estudiantes y empleados”.

Días antes de la manifestación que se llevó a cabo el 14 de marzo, un mes después de que un tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland , Florida, dejara a 17 personas muertas, algunos estudiantes de Cobb mostraron su sentir ante la decisión del distrito de no permitirles participar del paro y advertirles que habría castigo.

“Escuchamos de un administrador que habrá suspensión en la escuela, incluso hoy escuchamos de amigos, administradores y maestros que el castigo variará, de acuerdo con tus consecuencias previas. Si no has tenido problemas antes podría ser menos severo, como una detención, pero no lo sabremos hasta ese momento”, dijo a MundoHispánico, Lian Kleinman, estudiante de la Pope High School en Marietta, dos días antes de las protestas.

“Es una vergüenza que el condado de Cobb no nos haya dejado tomar 17 minutos para honrar a 17 vidas. Es muy triste que nos han enseñado toda nuestra vida, por un gran distrito escolar, que debemos levantarnos y defender nuestros derechos, que debemos manifestar nuestras opiniones. El condado de Cobb quiere que seamos los líderes del mañana, y haciéndonos temer de participar en este evento es ir en contra de su propia misión”, manifestó Jena Paramesh, estudiante de la secundaria.

