La flamante alcaldesa de Atlanta (Georgia), Keisha Lance Bottoms, presentó este jueves a los miembros de su equipo de transición, entre los que destacan hispanos.

“Es emocionante estar aquí parada. Antes solía pararme a un lado o al otro de este podio. Hoy estoy en el centro”, dijo Bottoms durante una rueda de prensa en la alcaldía de la ciudad.

Acto seguido, Lance agradeció a todos su presencia y los esfuerzos de las autoridades locales durante el pasado Campeonato Universitario de Futbol en el Mercedes-Benz y cuya celebración contó con la presencia del presidente Donald Trump.

Tras esas palabras, la alcaldesa destacó la labor de los empresarios Larry Gellerstedt y Vicki Palmer, quienes le asesoraron en la selección de las 38 personas que estarán trabajando junto a ella en estos próximos 100 días para completar la transición total de su gestión.

Se trata de un amplio grupo de empresarios, educadores, activistas e incluso cantantes de rap que le ofrecerán sus opiniones en torno a la toma de decisiones y quienes, según ella , le propondrán opciones para llenar plazas vacantes y crear políticas en la agenda de la ciudad.

“Trabajarán principalmente en ayudarnos a construir el liderato de la ciudad y trabajar en otros asuntos y políticas de la ciudad como accesibilidad, justicia criminal, indigencia, oportunidades laborales y economía”, explicó Bottoms.

“Quiero que vengan con ideas frescas y que me recomienden mejores prácticas basadas en su propia experiencia y contexto. Queremos atraer el mejor talento de la ciudad. No solo queremos prensar en los problemas diarios sino, en el futuro”, agregó la mandataria.

Antes de mencionar los nombres del comité de transición, Bottoms presentó a su jefa de equipo, Marva Lewis. Líder y empresaria en la comunidad y quien acompañó a la alcaldesa durante toda su campaña electoral. “No tiene mucha experiencia en el ámbito político pero trae una gran cantidad de talento y un toque fresco a esta alcaldía que tanto lo necesita”, detalló la mandataria.

Entre el listado de los miembros del comité de transición, se incluyen dos personas de ascendencia hispana. René Díaz, presidente y director general de The Diaz Group. Corporación que agrupa los restaurantes Tortillas de Casa, Jose’s Not Here Taqueria y Tequila Bar, entre otros negocios. Otro de los lideres hispanos del comité es Beatriz Pérez, vice presidente y gerente de asuntos públicos de Coca-Cola.

De acuerdo con Bottoms, los miembros se dividirán en subcomités para trabajar tema por tema.

“Hacen esto porque se preocupan por nuestra ciudad y quiero que piensen ‘fuera de la caja'”, indicó la alcaldesa.

Respecto a los retos que enfrenta la ciudad en este nuevo término, Bottoms destacó la viabilidad económica de la comunidad.

“El principal reto que enfrentamos es la viabilidad económica. Es un asunto complicado y que impacta muchos cosas alrededor de la ciudad. La gente piensa que no, pero sí. Es una conversación sobre igualdad. Levanta enojo y conversaciones en nuestra ciudad e impacta muchas cosas. Entonces es una prioridad”, dijo.

Otro de los asuntos que le preocupa, dijo, es la credibilidad en la labor de la administración de la alcaldía. “Tenemos que trabajar con nuestro Departamento de Adquisiciones. Eso será una prioridad. Hay mucha gente que no confía en cómo trabajamos en nuestra ciudad. Y quiero ofrecerle a la gente confianza en cómo lo hacemos”, sostuvo.

Este es el listado de los miembros del comité de transición:

David Abney, director general de UPS

John Ahmann, director ejecutivo de Westside Future Fund

Byron Amos, miembro del concejo escolar de las escuelas públicas de Atlanta

Claire Lewis “Yum” Arnold, director ejecutvo de Leapfrog Services

Ed Bastian,director general de Delta

Randy Beall, gerente de negocios de Atlanta and North Georgia Building and Construction Trades

Raphael Bostic, presidente y director general de Federal Reserve Bank of Atlanta

Matt Bronfman, director general de Jamestown

Cassius F. Butts, exmiembro del equipo de trabajo del expresidente Barack Obama y director general de Capital Fortitude Business Advisors

Jason Carter, senador y socio en Bondurant Mixson & Elmore LLP

Ron Clark, fundador de The Ron Clark Academy

Shan Cooper, jefe de transformación en WestRock

David Cummings, director general en Atlanta Ventures

Mawuli Mel Davis, abogado y cofundador de The Davis Bozeman Law Firm

René Díaz, presidente y director general de The Díaz Group

Christopher R. Edwards, MD, cirujano en Atlanta Neuro Spine Institute, LLC

David H. Eidson, presidente y director general en Coxe Curry & Associates

Sloane Evans, vice presidente de recursos humanos en Georgia Power Company

Marty Flanagan, presidente y director general en Invesco Ltd.

Clifford “TI” Harris, cantante de ‘rap’, actor y ganador de un premio Grammy

Virginia Hepner, exlíder ejecutivo de Arte Corporativo

Douglas J. Hertz, director general en United Distributors, Inc.

Nancy Flake Johnson, presidente y director general en Urban League of Greater Atlanta, Inc.

Noel Khalil, director general en Columbia Ventures LLC

Allegra Lawrence-Hardy, socio fundador en Lawrence & Bundy LLC

Kenny Leon, ganador de un premio Tony, director y fundador en True Colors Theatre Company

Milton J. Little, Jr. presidente y director general en United Way of Greater Atlanta

Amol Naik, director de proyectos especiales en MailChimp

Keith T. Parker, director general de Goodwill of North Georgia

Beatriz Perez, vicepresidente sénior, jefa de Asuntos Públicos, oficial de Comunicaciones y Sostenibilidad en The Coca-Cola Company

Cecil Phillips, director general en Place Properties

Helen Smith Price, vicepresidenta de Asuntos Comunitarios Globales, The Coca-Cola Company y presidenta de The Coca-Cola Foundation

Michael “Killer Mike” Render, artista, activista y empresario.

A.J. Robinson, presidente en Central Atlanta Progress, Inc./Atlanta Downtown Improvement District

Bill Rogers, director general en SunTrust Banks, Inc.

Dr. Catherine Ross, profesora de Planificación Urbana e Ingeniería Civil en Georgia Institute of Technology

Carol Tomé, directora de finanzas y vicepresidenta ejecutiva en The Home Depot, Inc.

Reverendo Raphael G. Warnock, pastor en Ebenezer Baptist Church