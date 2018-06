“Como país, somos mejores que esto”. “Somos mejores que separar familias. Estos son seres humanos. Son niños. Son madres, padres… son familias”. Con esas palabras, la alcaldesa de la ciudad de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, condenó las nuevas políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, y reafirmó su decisión en la que le prohíbe a la cárcel de la municipalidad apresar a más indocumentados detenidos por Inmigración.

Bottoms se dirigió a un nutrido grupo de periodistas convocados en la alcaldía e intentó aclarar las dudas que surgieron luego de que firmara en la tarde del miércoles 20 de junio una orden ejecutiva. No sin antes ser enfática en las causas que la llevaban a tomar dicha decisión.

“En la historia de nuestro mundo actual hay momentos en donde el comportamiento anormal puede ser ignorado, y de pronto, puede volverse la norma”, opinó la mandataria “Me preocupa profundamente la manera en la que las nuevas iniciativas recogidas bajo la política de ‘tolerancia cero’ se están “normalizando”, agregó.

La alcaldesa detalló que la decisión que le prohíbe a la cárcel de la municipalidad apresar a más indocumentados detenidos por Inmigración se tomó el mismo día en que se firmó la orden ejecutiva, porque entendía que el momento de actuar “era ahora”.

“No quería que fuéramos una ciudad que se convirtiera en cómplice de las políticas del presidente”, señaló.

Lance explicó que la medida se tomó antes de que el presidente firmara una orden ejecutiva en la que indicaba que las familias ya no serían separadas al cruzar la frontera al ser puestas bajo un proceso migratorio.

La mandataria hizo además un llamado al presidente y a las autoridades federales en el que pidió una reforma migratoria más humana y compasiva.

“Que tenga corazón. Que tenga compasión y que piense en su misma familia, en sus hijos, ¿y si esas personas fueran su familia?”, reflexionó.

“A los líderes federales y congresistas, que actúen sabiamente en la manera de lo posible, y que implementen políticas que no incurran en este tipo de procesos”, añadió.

La alcaldesa estuvo acompañada por el equipo de trabajo de la oficina Welcoming Atlanta, una iniciativa que busca integrar a la comunidad inmigrante en el tejido de la ciudad y ofrecerle recursos “para alcanzar el ‘sueño americano’.

“Hoy queremos mandar un mensaje a nuestra comunidad inmigrante y a nuestra comunidad en general: los escuchamos, sabemos que están ahí, estamos escuchando sus voces y queremos estar ahí para apoyarlos en cada paso de su camino. Para celebrar no solo lo bueno que traen a la ciudad, sino para defender su acceso a la justicia y al sueño americano”, manifestó Luisa Calderón, subdirectora de dicho programa.

Lance explicó que estará trabajando junto al liderato de ‘Welcoming Atlanta’ y un grupo de expertos en el área de asuntos migratorios para saber cómo proceder con la iniciativa.

Y es que la mandataria destacó que aún había muchos aspectos que debían aclararse sobre la nueva decisión, y que para empezar, hacía falta que la nueva medida fuera ratificada por el concejo de la municipalidad en una reunión este próximo 2 de julio.

Sin embargo, informó que su orden ejecutiva daría tiempo para analizar y tomar mejores decisiones en torno al tema.

“Estamos haciendo todo lo que podemos. La orden se firmó ayer y sé que esas conversaciones sucederán. Nosotros no podemos ser una ‘ciudad santuario’ pero estamos considerada una ‘ciudad hospitalaria’ y eso significa que proveemos recursos a quienes buscan formalizar su estatus migratorio y que este sea un camino fácil”, detalló.

Respecto la recepción de la nueva ordenanza por parte de las autoridades federales y otros líderes políticos, Lance mostró algo de preocupación, pero dijo que eso era lo menos que le importaba ahora.

“Diría que estoy preocupada y sé que también podría haber una penalidad, pero si miramos la historia de Atlanta, las decisiones q se han tomado, la han hecho ser la ciudad que es hoy. La historia nos hará justicia y nos juzgará adecuadamente”, sentenció.

Por su parte, el director del Departamento del Sistema Correcional de la ciudad de Atlanta, Patrick L. Labat, dijo que esperaban apoyar a la alcaldesa y con ello, intentar cumplir con el objetivo de ser “más humanos cada día”.

En cuanto al estatus actual de los detenidos, Lance dijo que había un total de 205 aproximadamente apresados por faltas a las leyes migratorias.

“No hay planes de moverlos a otras instituciones pero anoche ya rechazamos a nueve detenidos. Y como dije, tomaremos las próximas semanas para ver lo que es esta política y determinar su mejor curso”, explicó.

Actualmente, la ciudad recibe cerca de $78 por día por cada uno de ellos, lo que suma un recaudo de $7,5 millones en lo que va de este año fiscal. La ciudad recaudó $6.7 millones el año fiscal pasado.

Mientras, la decisión de la alcaldesa fue el tema de conversación entre líderes republicanos.

El vicegobernador de Georgia, y aspirante a la gobernación, Casey Cagle, etiquetó a la alcaldesa en un tweet el miércoles por la noche diciendo que “declara ilegales y a las ciudades santuario y que (nosotros) mantendremos nuestras leyes”.

I have led to outlaw and defund sanctuary cities and WE WILL uphold our laws. @KeishaBottoms https://t.co/2GwgsFlawe

— Casey Cagle (@CaseyCagle) June 20, 2018