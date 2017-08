Accidente de siete autos deja varios heridos de gravedad

Las autoridades en el condado de Lumpkin investigan un accidente de siete vehículos ocurrido la tarde del lunes y por el que varias personas han sido hospitalizadas.

De acuerdo con el WSB-TV, el accidente ocurrió en la intersección de S. Chestatee Street y Morrison Moore Parkway frente a un restaurante Moe’s Southwest Grill.

Las fotos del incidente muestran que al menos un automóvil se estrelló contra el restaurante.

De acuerdo con la policía el auto fue removido y una persona fue transportada a un hospital del área.

Un portavoz de la oficina del alguacil del condado dijo que varias personas resultaron con heridas graves por el accidente.

#BREAKING –

7-vehicle crash in Lumpkin County

Several “serious injuries”

1 car ended up inside Moe’s

WHAT WE KNOW: https://t.co/uX146pUVV4 pic.twitter.com/whQrjGoU81

— WSB-TV (@wsbtv) August 14, 2017