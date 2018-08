Artista de Houston busca alejar a los jóvenes de las drogas, violencia y pandillas por medio del arte móvil (VIDEO)

El pintor y caporeista brasileño Tony Paraná ha creado el contenedor Espacio Artístico Móvil para Artistas (MASA, por sus siglas en inglés) que a partir de septiembre servirá como salón de clases de arte y galería que irá a los barrios menos favorecidos de Houston para enseñarles a los chicos clases de pintura, música, poesía y capoeira, un arte marcial brasileño que se combina con danzas afrobrasileñas.

“A mí me rescató el arte… yo crecí en las favelas (barrios pobres de Brasil) e iba a la escuela pública y un día vi en una escuela privada a unos niños que tomaban clases de capoeira, me fascinó, me brinqué el portón, y medio escondido me metí entre el grupo para aprender, y desde entonces el arte me cambió la vida. No he dejado de hacer capoeira desde entonces”, rememora Paraná, entre risas, sobre el impacto que causó el arte en su vida.

Paraná, de 40 años, llegó a Estados Unidos en 2006 y desde entonces se abrió paso como lavaplatos, cocinero y mesero hasta que logró encauzar su vida por el vía del arte como pintor, percusionista y maestro de capoeira. Su trabajo pictórico, basado en su vida en Brasil, ha comenzado a ser reconocido en la ciudad con exposiciones locales y ahora emprende la aventura de llevar a MASA a los barrios que necesitan tener referentes en el arte. Esa cruzada artística ha sido un sueño desde que llegó a Texas.

“Creo firmemente que el arte puede cambiar vidas, si uno expone a los chicos al arte desde muy jóvenes, creo que hay grandes posibilidades de que no sigan el camino de la violencia o las drogas porque aprenderán a comunicarse con el mundo de otro modo, además podrán descubrir un talento que tal vez ni sepan que tienen”, asegura Paraná quien ha adoptado la premisa de que los niños que tomen clases en el contenedor no paguen por su aprendizaje.

“No, los niños no pagarán nada, sólo tendrán que inscribirse y ya”, detalla Paraná pero matiza que los maestros “sí tienen que ser pagados, por eso nos estamos moviendo pidiendo donaciones, apoyos, préstamos, porque las clases las empezamos en septiembre el 5th Ward (un barrio del noreste de Houston con alta población afroamericana e hispana) y necesitamos que los maestros tengan seguro su sueldo”, explica el artista.

Paraná costeó la mayor parte de la creación de MASA pero explica que, para que sea un producto sólido y que se mantenga a largo plazo, necesita de la ayuda de la comunidad para que se pueda sostener. El contenedor MASA estará entre 2 a 5 meses en cada barrio al que vaya viajando y, sus paredes del exterior, también servirán como muros para que los artistas locales del graffitti en cada zona de Houston también se expresen pintando murales.

“Es muy importante que la gente del barrio ve a MASA como algo de ellos y los artistas urbanos tiene que apropiarse de él como si fuera su lienzo en el exterior, para que se expresen en las preocupaciones que tengan en su barrio. Así los murales que tenga irán cambiando de barrio en barrio. Estamos listos para empezar”, finalizó Paraná.

