Arrestan al sospechoso de intentar secuestrar a hispana que se tiró del carro (VIDEO)

Howard Junius Dixon, de 23 años, fue arrestado el 1 de mayo por intentar secuestrar el sábado pasado a Luz Baena mientras ella andaba en su bicicleta, a cuadras de su casa.

El incidente ocurrió el 28 de abril a eso de las 10:30 de la mañana en la cuadra 16200 de la calle Bend, al norte de la ciudad.

“Le dije, ‘por favor no me mates, no me mates. por favor, tienes una madre, creo en Dios, por favor no me mates'”, dijo a MundoHispánico Baena, quién esta sorprendida porque arrestaron al hombre. “Estoy contenta dándole gracias a Dios de que lo agarraron y que no vuelva a pasar”.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Harris el incidente de Baena no fue el único de ese tipo registrado ese día. Un suceso similar ocurrió en el bloque 900 de la calle N. Vista.

“Por un video que sacamos a la luz, recibimos una llamada de alguien en un gasolinera donde nos dijeron que vieron a Howard echando gasolina”, dijo uno de los detectives del caso, en la conferencia de prensa que se llevo a cabo el 2 de mayo. “Por eso es importante que las víctimas hablen, es por eso que pudimos dar con el individuo”.

Según las autoridades, además de los cargos en el condado de Harris, Dixon también enfrenta cargos de agresión sexual en el condado de Montgomery.

#BREAKING: Announcing arrest of suspect charged in connection with last weekend’s kidnapping/attempted kidnapping https://t.co/0vfMmbiyBX — HCSOTexas (@HCSOTexas) May 2, 2018

Dixon tiene una fianza de 300 mil dólares y podría pasar de 5 a 99 años en la cárcel, según las autoridades, quienes piensan que podrían haber más víctimas.

