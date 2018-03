Arrestan a hispano por matar con un bate de béisbol a su padre en Texas

Kristian Daniel Pedroza, de 30 años, es sospechoso de quitarle la vida a su padre con un bate en su propia casa en Houston, Texas y fue arrestado el 24 de marzo.

Según el Departamento de la Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), Pedroza es acusado del asesinato de su padre, Bulmaro Hernández Pedroza, de 64 años, quien murió en el lugar.

Todo ocurrió el 20 de marzo a eso de las 12:30 de la madrugada, en el bloque 6700 de la cuadra Sylmar, al suroeste de la ciudad.

A male was beaten to death with a baseball bat by his adult son at 6700 Sylmar Rd. Officers searching for suspect. Avoid area. #HouNews CC7

— Houston Police (@houstonpolice) March 20, 2018