Aparecen panfletos falsos contra los inmigrantes

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la alcaldesa de Washington D.C. condenaron el jueves los panfletos falsos que aparecieron en la capital de Estados Unidos y en los que se le advierte a la gente que no ayude a las personas que ingresaron ilegalmente al país.

“Hemos sido alertados de los panfletos relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas – por favor sepan que éstos son falsos”, declaró la alcaldesa Muriel Bowser en Twitter. “DC sigue siendo una ciudad santuario”.

Los panfletos fueron hallados el jueves en autos y postes de luz en diversas partes de Washington. Tienen los logotipos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional, y dicen que los habitantes deben reportar a las personas que viven en el país sin autorización.

Carissa Cutrell, portavoz del ICE, dijo en un comunicado que los volantes son peligrosos e irresponsables.

Por su parte, Bowser indicó por Twitter y Facebook que la intención de dichos papeles es asustar y dividir a la gente.

The Washington Post reportó que la policía de la capital del país tiene instrucciones de no cooperar con las autoridades federales que tratan de deportar a inmigrantes.

Purported I.C.E. “Sanctuary City Neighborhood Public Notice” Posted: “If you would like to report illegal aliens…”https://t.co/1Fc4DGv9XH pic.twitter.com/Ffd65tOXvi

— PoPville (@PoPville) June 1, 2017