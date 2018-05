La adolescente Angelique Ramírez, de 17 años, es una de las 10 víctimas mortales del ataque en la escuela Santa Fe High School, de Santa Fe, al sureste del área metropolitana de Houston, presuntamente perpetrado por el también estudiante Dimitrios Pagourtzis el viernes. Hasta el momento es la única víctima hispana.

En la tarde de la trágica jornada, Sandy Ramírez, la abuela de la chica muerta, escribió en Facebook: “Angelique Ramírez, mi nieta, está confirmado que fue herida en una pierna pero no podemos encontrarla por ningún lado. Los hospitales dicen que no la tienen. No sabemos qué hacer”.

Ya entrada la noche la misma mujer confirmó la noticia del deceso de la chica a quien describió como una muchacha muy creativa y quien falleció mientras atendía su clase de arte, una materia que era su pasión.

En red social GoFundMe, los amigos y compañeros de Ramírez abrieron una cuenta para recaudar fondos que ayuden a sufragar los gastos del funeral de la muchacha y mostrar apoyo moral a su madre, Robin Ramírez.

“El 18 de mayo de 2018 es un día que siempre será recordado en el corazón de muchas personas. Es el día en que se tomaron vidas preciosas en el tiroteo en Santa Fe High School. Entre esas preciosas vidas estaba Angelique Ramírez”, escribieron los compañeros de la chica al recordarla.

“Angelique fue arrebatada de sus amigos y familiares demasiado rápido. En su corto tiempo con nosotros… demostró ser una persona amable, compasiva y atenta. Ella trajo sonrisas a quienes la conocían; específicamente, su madre Robin y su hermano menor Amadeus. La sonrisa de Angelique era contagiosa y alegraba cualquier habitación en la que entrara. Al perder a Angelique, sus amigos y familiares perdieron mucho”, describieron sus amigos la personalidad de la chica hispana fallecida y cerraron diciendo: “Sus pensamientos, oraciones y ayuda son muy apreciados. Les agradecemos a todos ustedes por adelantado”.

Hasta el momento, además de Ramírez, también fallecieron los estudiantes Shana Fisher, Chris Stone, Jared Black, Kim Vaughan, Kyle McClelod, todos de 17 años, y las maestras sustitutas Cynthia Tisdale y Anna Perkins, según han confirmado familiares de las víctimas en las redes sociales.

La estudiante paquistaní Sabika Sheik, de 17 años, quien estudiaba en la Santa Fe High School como parte de un programa de intercambio estudiantil, también falleció en el tiroteo, según confirmó en un comunicado Megan Lysagh, desde Washington, de la organización American Councils for International Education.

Dos víctimas más aún permanecen sin identificar. El Distrito Escolar de Santa Fe (SFISD, por sus siglas en inglés) no ha hecho una declaración oficial de los decesos de sus estudiantes y personal académico. El Departamento de Ciencias Forenses del Condado de Galveston, en donde se encuentra el pueblo ganadero y agrícola de Santa Fe, hasta el momento de escribir esta historia tampoco ha confirmado la identidad de los fallecidos.

Las clases para los 1,447 en la Santa Fe High School estaban programadas para terminar en dos semanas. La semana pasada los chicos tuvieron su fiesta de graduación. El distrito escolar confirmó por un correo electrónico que las actividades académicas, deportivas y culturales de la institución se suspenden hasta nuevo aviso y cuando las autoridades del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), quienes encabezan la investigación, concluyan sus tareas. El cierre del campus podría durar varios días, informó el distrito.

