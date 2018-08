El anciano Pedro Munive, de 83 años, murió en el estacionamiento de su complejo de departamentos en la noche del domingo 5 de agosto luego de un ataque a golpes presuntamente a manos de Silvano Dejesús Echavarría, de 23 años, según el Departamento de Policía de Pasadena (PPD, por sus siglas en inglés) en Texas.

Silvano Dejesús Echavarría, el presunto asesino, sigue prófugo y mientras no se le capture no se sabrá por qué atacó al anciano inmigrante originario de Colombia ya que el móvil no fue el robo. Echavarría fue identificado, de acuerdo al PPD, por los videos de las cámaras de seguridad del complejo de departamentos ubicado en el 4201 S. Shaver Street en la ciudad de Pasadena, al sureste del área metropolitana de Houston. Una zona que está habitada en su mayoría por familias inmigrantes hispanas de clase trabajadora.

La muerte de Munive a llenado de dolor y conmoción a sus vecinos quienes calificaron el ataque al anciano como un acto “brutal” y “sin razón” pues el hombre era conocido por ser una persona devota de Dios, amable con los otros residentes del lugar y quien se ganaba la vida vendiendo metal, cartón y vidrio que recogía por el vecindario.

Pedro Munive se ganaba la vida recogiendo metal, cartón y vidrio que luego revendīa a empresas de reciclado. (Foto: Cortesía de la familia Munive)

Cuando Echavarría presuntamente atacó a Munive ya pesaba sobre él una orden de aprehensión previa por haber fallado en sus responsabilidades con el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, por sus siglas en inglés). Echavarría fue declarado culpable de haber atacado en 2012 a una persona con un cuchillo y cumplió un tiempo en la cárcel.

Sin embargo, salió libre en septiembre del año pasado bajo el beneficio de la libertad condicional. Pero en marzo de éste año, según los registros públicos del condado de Harris, falló al dar positivo en una prueba antidrogas ante su oficial de libertad provisional y por esa razón se le canceló ese beneficio y se le giró la orden de arresto. Hasta el momento de escribir esta historia seguía prófugo.

Silvano Dejesús Echavarría está acusado de homicidio capital en contra de Munive y ahora la División de Homicidios del PPD, de maneja conjunta con la organización Crime Stoppers de Houston, pide a la comunidad hispana de Texas que si alguien conoce el paradero del presunto asesino se comunique con el detective Cooper al 713.475.7898 o al 713.222.8477. Hay una recompensa de hasta 5,000 dólares para la persona que de la pista que ayude a detener al presunto asesino. Todas las pistas se mantendrán anónimas.

En caso de ser capturado y ser declarado culpable, Echavarría podría enfrentar la pena de muerte que es el castigo consignado en el Código Penal del Estado de Texas para las personas acusadas de homicidio capital.

