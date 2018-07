Un operativo federal antidrogas en la localidad de Tucker, Georgia, causó temor entre la comunidad hispana del área y provocó que varios dueños cerraran sus negocios al pensar que se trataba una redada de Inmigración.

Sin embargo, según pudo confirmar MundoHispánico con un oficial que no quiso aparecer en cámara, se trató de un operativo antidrogas a nivel federal, dirigido en efecto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero concretamente por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional.

De acuerdo con vecinos y trabajadores del área, el operativo duró al menos unas cuatro horas.

“Vinieron a hacer un allanamiento y andaban buscando drogas, no sé… En el lugar donde tengo mi taller, ellos registraron todo y no encontraron nada. Y no pasó nada”, dijo uno de los propietarios de un negocio adyacente al local allanado.

En las afueras, por lo menos tres autos particulares esperaron para llevarse al menos a dos personas detenidas, una de ellas, de origen hispano.

Otros testigos dijeron que el negocio había sido allanado por la misma razón hace unos cuatro años atrás, en una intervención que incluso contó con helicópteros.

MundoHispánico contactó con la división de Investigaciones de Seguridad Nacional para obtener un reporte respecto al operativo, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta.

