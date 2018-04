ACLU demanda al condado de Galveston por “tratar diferente a personas pobres” (VIDEO)

El 8 de abril, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en la que acusa al condado de Galveston en Texas de no darle los mismos beneficios de fianza a personas encarceladas que no cuentan con el dinero y violar sus derechos constitucionales.

La demanda precede la acción que ACLU tomó en el caso de Aaron Booth, de 36 años, quién fue arrestado el 8 de abril por un delito de posesión de drogas.

“Él y su madre viven cerca de la línea de pobreza”, dijo a MundoHispánico Adriana Piñón, asesora política y abogada principal de ACLU en Texas. “Él está privado de su libertad porque no pudo pagar la fianza de 20 mil dólares que le dieron por el delito”.

De acuerdo con Piñón, Booth teme perder su trabajo porque está en la cárcel; un trabajo que necesita para ayudar a su madre a pagar sus gastos mensuales.

“Pusimos la demanda después de hablar con el condado, de negociar con ellos para cambiar su sistema penal y cuando llegamos al punto que determinamos que este era el único medio para poder llegar a un acuerdo”, apuntó. “Tratando diferente a personas pobres”.

BREAKING: Galveston County, Texas has a two-tiered justice system that privileges the wealthy. We're suing.

Our new lawsuit is one of several we've filed across the country, with more to come as we fight to end money bail.

— ACLU (@ACLU) April 9, 2018