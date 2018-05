No hubo muro, desierto o calor que los detuviera. Acaso el potente sol importó. Allí, a la misma mitad del Río Bravo, entre Estados Unidos y Ciudad Juárez, el tiempo desapareció. Se hizo eterno el momento y se olvidó de que se migró, de que “se vino a este otro lado”, de que “lo deportaron“o de que “la frontera nos cruzó”. No existieron dos países. Solo un espacio para el amor.

Cerca de trescientas familias de inmigrantes -de un lado y del otro- abrieron sus brazos, y pudieron estrechar a los suyos tras décadas sin verse. Un acto de paz, pero sobre todo, un acto de protesta en contra de las políticas migratorias de la actual administración.

La jornada comenzó cerca de las 8:30 de la mañana de este sábado cuando las familias comenzaron a desfilar hacia el canal del río Bravo -seco en esta temporada- desde el lado de Juárez y desde la zona de El Paso. El objetivo era que se reencontraran en ese punto y pudieran abrazarse por tan solo cinco minutos. Las familias iban en grupos de 15, y había seis miembros por cada una de ellas.

Los nervios, la adrenalina, la alegría, la tristeza, todas las sensaciones estaban a flor de piel. Las lágrimas iba ganando su lugar conforme se acercaba el turno de cada familia participante.

Para la familia de Iván Castañeda, la sensación era inexplicable. El hombre fue deportado hace un mes y este sábado, por fin, pudo abrazar a sus cuatros hijos y a su esposa, que viajó cerca de 15 horas para que pudieran reunificarse.

“Gracias por haber viajado tanto para estar conmigo y te agradezco que estén aquí conmigo. Los quiero y yo también los extraño. No sé cómo vamos a salir de esto pero vamos a estar bien. Confío en Dios. Ustedes lo son todo en mi vida”, decía Castañeda a su esposa, con sus niños en brazos, lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Pero quizá uno de los encuentros más dolorosos fue para Vidal Rodríguez, quien no conocía en persona a su hija Itzel de nueve años. El hombre no la soltó de su abrazo durante los cinco minutos que tuvieron para reencontrarse. Apenas hablaron. Itzel se quitó sus pequeños lentes y dejó las lágrimas correr sobre los hombros de su padre.

“Desde que nació no había conocido a su papá. Hoy fue la primera vez que lo conoció en persona. Se siente bien bonito que haya tenido tan siquiera la oportunidad de conocerlo”, contó con algo de alegría la mamá de la niña, Claudia Hernández.

Para la familia de Juana Romo, el amor fue más fuerte que cualquier impedimento. La mujer de 80 años, que quedó en Juárez, estaba en silla de ruedas y apenas pudo bajar al canal, pero sus hijas y familiares, que viven en Estados Unidos, subieron a abrazarla. Romo tenía 20 años sin ver a los suyos.

“Casi no dormí anoche pensando en que ya era hora de verla. Quería verla. Tengo ganas tanto de llorar como de reír al mismo tiempo. Pensé que ya no iba a verla. He tenido varias enfermedades algo serias y era lo que le pedía a Dios. Volver a ver a mi chiple, es mi bebé”, expresó Romo sobre su hija Evaluz.

La frontera tampoco fue un desafío para los hermanos Rodríguez, cuyo cariño sigue intacto y quienes tratan de verse cada vez que ocurren los reeencuentros. El abrazo entre los dos era una constante y no cesaban de darse besos.

“Ya son tres eventos en el que nos vemos y se siente un alivio de volvernos a ver aquí. Nos amamos un montón. Él es el más chiquito. Lo veo igualito, como siempre con mucho amor”, dijo Efraín Rodríguez sobre su hermano Rodrigo, mientras lo apretaba entre sus brazos.

Y así, la escena era la misma en cada familia. Se repetían los besos, las muestras de cariño, las lágrimas y los abrazos que nunca acababan, salvo cuando se terminaban los cinco minutos.

Esta fue la quinta edición de Abrazos No Muros, un esfuerzo liderado por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, una organización proinmigrante que se encarga de coordinar los detalles pertinentes del evento que se celebra en la misma mitad del río Bravo.

Su directo ejecutivo, Fernando García, contó a MundoHispánico que espera volver a repetir el reencuentro este mismo año.

Si usted está interesado en participar, García destacó que hay varios requisitos a seguir. El primero de ellos, es seguir la página de Facebook de la organización, pues es ahí donde se generan las convocatorias. Además, también puede llamar al 915. 577.0724 para recibir orientación. La Red Fronteriza por los Derechos Humanos no cobra ningún tipo de tarifa para participar, solo pide que los interesados acudan a las orientaciones en las oficinas de la entidad, ubicadas en El Paso.