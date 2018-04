A dos mil dólares de salvarle la vida: sin seguro médico, pero con esperanza y fe (VIDEO)

Por más de un mes la familia de María Aguilar ha vivido momentos tensos después de su hospitalización que la dejó entre la vida y la muerte.

La madre de dos fue diagnosticada con cálculos renales que causó sepsis, una infección en la sangre. Aguilar ha vivido en el país por más de 17 años y sus hijos dicen que nunca ha tomado un día de descanso lo cual, Héctor Martínez Jr., cree que afectó su salud.

“Sé que somos una de muchas familias en este país que todo lo que hacemos es trabajar, ahora lo que se puede, salir adelante como se puede”, dijo Héctor Martínez Jr.

Ahora, la familia enfrenta otro reto, su mamá es indocumentada, lo cual disminuye sus opciones para obtener ayuda financiera y realizarse una operación

“Si ella tuviera una aseguranza ahorita, no estuviéramos teniendo esta conversación, ella ya estuviera operada”, dijo Héctor Martínez Jr.

Aguilar fue operada el 20 de febrero para drenar la orina del riñón. Aunque la operación fue un éxito no es una solución permanente. Sin embargo, el urólogo informó a la familia que tendrían que encontrar otro urólogo para eliminar los cálculos renales ya que el ‘cobra mucho’.

“El directamente dijo, pos yo soy muy caro para ustedes, ¿por qué no van y buscan ayuda en Parkland?”, dijo Janet Martínez, hija de Aguilar.

El hospital Parkland es el hospital del condado donde no se requiere seguro o se pregunta sobre el estatus migratorio del paciente pero el costo de la cirugía aún era inalcanzable para la familia, que tampoco calificó para recibir ayuda financiera.

“A veces me siento que ya no voy a poder”, dijo Aguilar. Sin embargo, la fe de la familia los ha ayudado a no perder el ánimo.

El martes la familia logró su meta inicial de más de 9 mil dólares, pero poco después de hablar con el urólogo que hará la operación éste les informó que el costo sería de 11 mil dólares. La familia esta recaudando los 2 mil dólares adicionales requeridos a través de YouCaring y el sábado también habrá una recaudación de fondos en el local Vato Loco en Arlington.

“Nos miran (los republicanos) inmigrantes como un punto muy cerrado que somos criminales, pero en realidad yo he trabajado desde los 14 años”, dijo Héctor Martínez Jr.

Janet Martínez ha pasado el ultimo año abogando por los derechos de inmigrantes. La joven y su hermano son beneficiarios de DACA.

Ahora, muchos en la comunidad están regresando el favor demostrando apoyo para su familia.

