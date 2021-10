Presentan proyecto de ley que eliminaría barreras a los indocumentados para obtener la ciudadanía

El proyecto de ley garantizaría que los inmigrantes con “pasado criminal” no corran el riesgo de ser deportados, y puedan naturalizarse

“Ya no se pueden hacer los de la vista gorda con estos inmigrantes”, dijo un senador por California

El senador por California Alex Padilla y los congresistas Adriano Espaillat y Joaquín Castro anunciaron este viernes la presentación de un proyecto de ley que eliminaría las barreras establecidas para que determinados migrantes con antecedentes penales puedan obtener la ciudadanía estadounidense.

El proyecto de ley garantizaría que los inmigrantes que hayan sido indultados o que sus sentencias hayan sido suspendidas o anuladas por un tribunal no corran el riesgo de ser deportados, y puedan naturalizarse, informó la agencia de noticias Efe.

Ciudadanía para indocumentados con pasado criminal podría ser posible

“Durante demasiado tiempo, nuestras leyes de inmigración han puesto el Sueño Americano más lejos del alcance al hacer casi imposible que los inmigrantes, especialmente aquellos con convicciones resueltas, se conviertan en ciudadanos”, señaló Padilla en un comunicado.

El senador californiano añadió que “ya no se pueden hacer los de la vista gorda” con estos inmigrantes. La propuesta de los legisladores demócratas específicamente modifica la definición de “condena” en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para garantizar que, en determinadas circunstancias, una condena que no es reconocida por un tribunal penal no sea una barrera para la naturalización o que genere la deportación del inmigrante.