¿LLEGARÁN LOS PAPELES EN 2022? Dan buena noticia del ‘camino’ para obtener la ciudadanía de millones de indocumentados

“Creemos que los senadores demócratas tienen aún un camino y el poder para aprobar una reforma migratoria ahora”, aseguró a Efe Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center (NILC). El llamado a no rendirse se da tras el fracaso en el tercer intento de incluir protección para millones de indocumentados.

La parlamentaria del Senado, encargada de interpretar el reglamento de la Cámara Alta, Elizabeth McDonough, dijo el jueves que la propuesta migratoria no cumple con las reglas establecidas para la reconciliación, que da la opción de aprobar el paquete social con 51 votos.

“Es muy frustrante”, indicó el catedrático, que no culpa a los demócratas del estancamiento tras 35 años de no aprobarse una reforma migratoria. “El problema aquí es el sistema que está diseñado para que una minoría blanca maneje el poder”, consideró Hinojosa.

“Aunque algunos republicanos están de acuerdo con una reforma migratoria, no la apoyarán porque estarían en contra del discurso de (el ahora expresidente Donald) Trump”. Por su parte, se hizo un llamado a los indocumentados e inmigrantes a unirse a los esfuerzos.

¿A quiénes afecta el revés a la Reforma Migratoria?

La “árbitro” determinó que los demócratas no pueden usar una maniobra legislativa para que millones de indocumentados obtengan sus papeles Es la tercera vez que MacDonough se posiciona en contra de uno de los proyectos estrella de los demócratas, con los que se busca la ciudadanía de millones. MacDonough, que actúa como árbitro y que no pertenece a ningún partido, en lo que respecta a las reglas del Senado, determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan social de 1.75 billones de dólares que quieren aprobar sin ayuda republicana a través de un mecanismo llamado “reconciliación”.

Esto lo pretendían hacer a través del programa bautizado en inglés “Build Back Better” (“Reconstruir mejor”), que incluye una gran cantidad de propuestas progresistas sobre cambio climático, educación e inmigración, señala Efe. El plan ofrece un amparo conocido como “parole” a cerca de 6,5 millones, según análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Archivado como: Ciudadanía 2022