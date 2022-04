Pero y es que la conductora de Despierta América, no se esperaba la reacción del Servicio de Inmigración que otorga la ciudadanía a los hispanos que acuden a la ceremonia, y estalló en llanto muy sentimental por lo que sucedió que no dudó en contar a través de un enlace a su programa.

“Yo a mis 20 años, decidí dejarlo todo en mi país por venirme a un país donde yo no conocía absolutamente nada ni a nadie, soy la primera de mi familia que se decidió venir a esa edad, me quedé en condición de indocumentada, fueron momentos muy duros porque yo estaba sola, yo pasé hambre, en un país de tanta abundancia que la gente dice que no”, comenzó diciendo entre lágrimas en el año 2015 Francisca Lachapel antes de participar en Nuestra Belleza Latina.

La conductora de Despierta América suelta en llanto

A través de su video de Instagram, de sus palabras en 2015, al 2022 a punto de casarse, Francisca Lachapel contó su experiencia en el Servicio de Inmigración: “Hoy punto final a un capítulo de mi vida que nunca pensé que completaría, hoy me convertí en ciudadana de los Estados Unidos, de esta nación que me ha dado tantas oportunidades, estoy feliz…”, dijo la dominicana.

“Recuerdo esos momentos de incertidumbre, esos momentos donde me sentía perdida, donde andaba con mi maletita de un lado a otro, cuando llegué a Nueva York que no sabía a donde iba ni qué iba a pasar conmigo y una vez más me reafirma que Dios sabe todo lo que hace y que todos los momentos que pasa lo prepara para cosas grandes y el día de hoy es un momento grande para mi y mi familia, uno nunca debe de perder la fe, pasaron 11 años, yo sé que hay mucha gente que todavía se tarda más pero las cosas llegan cuando tienen que llegar así que tengan paciencia porque esto que estoy viviendo hoy, yo quiero que mucha gente lo sienta…”, dijo Francisca afuera del Servicio de Inmigración.