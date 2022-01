¿Cómo lo haces? No hay respuesta sencilla, pero unas cuantas partes de la ecuación son aceptar qué no puedes controlar, concentrarte en qué es lo que quieres cambiar, y luego usar lo que sea que te inspire y te motive para mantenerte a seguir hacia adelante. Piensa en qué es lo que te hace querer lograr la felicidad en tu vida. Tal vez es tu fe, tal vez es tu familia, o tal vez es tu propia potencia… tenlo presente y cuando las cosas se tornen difíciles, concéntrate en tu propósito. Y si alguna vez necesitas una dosis de inspiración para mantener la cabeza en alto, aquí hay 12 citas de resiliencia que son perfectas para cualquier persona que este lidiando con una crisis.

Como Good Housekeeping informa, de acuerdo con John Forsyth, Ph.D., director del Programa de Investigación de Desordenes de Ansiedad en le Universidad de Albany: “Pretender que no estás sufriendo es estresante; nuestra cultura dice que no está bien sentir dolor y estrés. Pero cuando evitamos nuestra angustia internan, nuestras vidas se transforman en estar evitando el dolor”. Antes que puedas seguir adelante, necesitas reconocer tu pérdida. Entonces puedes comenzar a hacer pasos para recuperar tu vida, paso a paso.

Todo mundo en ocasiones necesita algo energizante y a menudo viene en forma de citas de resiliencia. La vida no siempre es fácil, de hecho, algunas veces puede ser muy brutal. Algunas veces las cosas no salen como tú quieres, algunas veces enfrentas situaciones trágicas e inesperadas, y cuando una crisis llega, hay algunas formas en las que puedas responder.

Citas de resiliencia

“No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante; solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar que los puntos de alguna forma se conectarán en el futuro. Tienes que confiar en algo—tu instinto, destino, vida, karma, lo que sea. Esta perspectiva nunca me ha defraudado, y ha hecho toda la diferencia en mi vida”.

-Steve Jobs

“Todas las adversidades que he tenido en mi vida, todos mis problemas y obstáculos me han fortalecido… Quizá no te des cuenta cuando sucede, pero una patada en los dientes quizá sea lo mejor que te pueda pasar”.

– Walt Disney

“He estado en el piso y he tenido el corazón roto. No sabía cómo iba a levantarme. Pero solo le di tiempo”.

– Sandra Bullock

“La historia, a pesar de su dolor desgarrador, no puede estar sin amor, pero si es enfrentada con valentía, no necesita ser vivida de nuevo”.

– Maya Angelou