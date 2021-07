Fue ese el verdadero motivo del quiebre de la pareja, puesto que el renombrado médico no pudo aceptar que su ex esposa se haya dedicado a esas actividades antes y durante el matrimonio, además de un sin fin de mentiras que descubrió después de destaparse el tipo de trabajo que tenía la ex concursante del certamen de belleza. Archivado como: Cirujano se divorcia modelo

Cirujano se divorcia modelo. Uno de los divorcios más sonados en los últimos días en el país no ha sido el de Kayne West y Kim Kardashian, ni el de Toni Costa con Adamari López, sino el de una pareja de multimillonarios quienes decidieron (y por decidir, se refiere al marido) que lo mejor sería separarse, luego de que salieran pruebas de un terrible engaño que descubrió el esposo a través de los mensajes de texto escritos desde la computadora de su ex esposa.

De acuerdo con un portavoz del médico, al diario Daily News, el cirujano especial conocido como el Dr. Kim pudo tramitar su divorcio con Turner antes de una audiencia pública en la corte que estaba programada para las 10 am del lunes, donde los detalles escabrosos de aquella unión salieron a la luz y la ‘pareja perfecta’ resulto no ser tan perfecta.

Han Jo Kim ha expresado lo disgustado que se siente al enterarse del engaño de su ex esposa, no sólo porque haya estado con otros hombres durante su matrimonio, sino de las múltiples mentiras que expresó la mujer durante los años que estuvieron juntos, y es por eso que él siente que fue un fraude el que cometió contra él.

Quiso anular su matrimonio

De acuerdo con The Sun, estaba prevista una audiencia para el lunes, ya que el Dr. Kim trató de anular el matrimonio con el argumento de que fue víctima de un fraude, pero se se ha obtenido un divorcio ya que los motivos, aunque eran suficientes, no validaban una anulación, por lo que el trámite fue distinto.

Hasta el momento, el Dr. Kim no ha querido dar declaraciones a la presan y Regina Turner se ha mantenido bajo la oscuridad ya que no desea ofrecer algún testimonio ante las acusaciones que dio su ex esposo y que hizo público, así que por estos momentos es la única información que se tiene por los portavoces del ex matrimonio.