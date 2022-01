¡Conoce a las celebridades que se realizaron la manga gástrica ! Este procedimiento bariátrico ha sido uno de los más utilizados en los últimos años para ayudar con la pérdida de peso permanente en personas con obesidad.

Se trata de una cirugía en la que se reduce el estómago en un 75% u 80% para perder peso mediante la reducción de la ingesta calórica y reducción del apetito, lo que a largo plazo lleva al paciente a un mejor estado de salud.

Sharon Osbourne

La conductora y pareja del legendario músico Ozzy Osbourne batalló por mucho tiempo con el exceso de peso, por lo que en 1999 decidió realizarse la cirugía de manga gástrica en el Reino Unido. Aunque el procedimiento funcionó y Sharon logró bajar una cantidad considerable de peso, unos años más tarde aceptó haberse arrepentido de la cirugía, revirtiéndola en 2006.

La estrella Gabourey Sidibe

En mayo de 2016, la actriz Gabourey Sidibe, nominada al premio de la Academia en 2016 por su actuación en ‘Precious’, se sometió a una cirugía bariátrica para reducir el tamaño de su estómago y lograr bajar de peso. Esto se debió a que había sido diagnosticada con diabetes tipo II y requería una solución definitiva para llevar un estilo de vida más saludable; en su memoria, acepta que este proceso le salvó la vida y que no se arrepiente de él.

June Shannon

June Shannon, mejor conocida como ‘Mama June’, saltó a la fama cuando toda su familia participó en el reality show ‘Here comes Honey Boo Boo’, donde se mostraba, entre otras cosas, cómo batallaba para llevar un estilo de vida saludable. Después de algunos años, Mama June se sometió a la cirugía de la manga gástrica, un procedimiento que compartió con los televidentes en el show ‘Mama June: From Not to Hot’. El precio de la cirugía fue de $75,000 dólares.