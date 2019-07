Página

Jacqueline Bracamontes se sometió al bisturí

La actriz admite haberse dado una “ayudadita”

Recientemente, Jacqueline Bracamontes confesó abiertamente haberse sometido a una cirugía estética que le cambió la vida de manera positiva y que no se debió a una necesidad estética; de acuerdo con sus palabras, “A los 17 casi 18, fue que me operé y volví a vivir.”

Pero ¿qué fue lo que llevó a la exconductora de La Voz México a enfrentarse a dicho procedimiento? Ella cuenta que durante su infancia tuvo un fuerte accidente cuando se encontraba en una fiesta, al querer tirarse un clavado en una alberca y calcular mal la distancia entre el agua y los bordes de concreto de ésta, lo que le provocó una fuerte lesión en el rostro.

Ella asegura haberse golpeado tan fuerte que tu tabique terminó fracturado, lo que a la larga le ocasionó graves problemas para respirar adecuadamente. Esto desencadenó en constantes hemorragias y en una dificultad para realizar actividad física y, tomando en cuenta que su incursión en el modelaje implicaba mantener su espectacular figura, tuvo que tomar la decisión de realizarse una cirugía estética y operarse la nariz para revertir los graves daños que la caída le había ocasionado.

Y aunque tuvo que esperar a cumplir la mayoría de edad para ingresar al quirófano, al final la espera valió la pena, ya que finalmente pudo corregir un detalle estético de su nariz con el que nunca estuvo conforme y explica: “No me la operé por estética, bueno también, pero no fue la principal razón”.

Pero, ¿cómo cambió la vida de la modelo después de su cirugía estética?

Antes de que Jacqueline Bracamontes se convirtiera en la exitosa actriz y conductora que conocemos hoy en día, su carrera se centró en las pasarelas nacionales e internacionales, gracias en parte a su participación en el certamen “Nuestra Belleza” en México.

Alzarse con el título de la más bella de México le valió a Jacky Bracamontes un lugar en el concurso de Belleza “Miss Universo” en 2001, y aunque figuraba como una de las favoritas a alzarse con la corona no logró meterse entre las finalistas, lo que ella en su momento catalogó como un rotundo fracaso.

Sin embargo, su vida profesional fue abriéndose camino con su incursión a la actuación; primero, con una pequeña participación en la serie cómica “La Hora Pico” y, posteriormente con su primera participación en una telenovela, la exitosa serie infantil “Cómplices al rescate”.