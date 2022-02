¿Alguna vez has considerado la idea de unirte a un círculo de mujeres? No siempre es fácil ser mujer. Luchamos con todo y ser todo para todos, y algunas veces en el proceso perdemos cuenta de nosotras y de nuestras necesidades. Y aunque es bastante común para las mujeres sentirse emocionalmente estresadas y exhaustas y mentalmente frustradas, también es común para las mujeres simplemente tragarse esas emociones, en vez de trabajar para buscar apoyo, inspiración y el alivio que necesitan. Pero hoy es el día que dejamos de aceptar nuestro estado emocional actual, y en vez de eso nos unimos con otras mujeres que lo comprenden en un esfuerzo por mejorar nuestras vidas, y las vidas de las mujeres que nos rodean. Es hora de unirnos a un círculo de mujeres, y hay muchas razones para hacerlo. Así que, ¿qué es exactamente un círculo de mujeres? El ambiente de un círculo de mujeres Como el Huff Post informa, de acuerdo con la Dra. Birute Regne, una psicóloga clínica, life coach y autora de Iron Butterflies: Women transforming themselves and the world, un: “Círculo de mujeres es un proceso antiguo de consulta y comunión; un lugar para relajarse, escuchar y ser escuchada respetuosamente; un lugar para cambiar la conversación; y una forma de estar juntas que aprovecha las profundidades de la inteligencia y pensamiento positivo, que son tan necesarios en este tiempo y momento de la historia”. En este mundo loco donde todas quedamos atrapadas en la lista infinita de quehaceres, es importante que tomes un paso hacia atrás para concentrarte en ti y rodearte con otras personas que saben por lo que estás pasando, y quieren que estés lo mejor posible. Y de eso se trata un círculo de mujeres. Aquí hay 8 razones por las que deberías unirte a un círculo de mujeres, y nunca mirar hacia atrás.

1. Estarás rodeada de gente que te escuchará Cuántas veces has dicho “¡tengo una buena idea!”, pero sientes que no hay nadie que te escucha, ayuda y responda a tu lluvia de ideas. Ahí es precisamente donde un círculo de mujeres es útil. Finalmente tienes un grupo de mujeres que no solo están dispuestas a escuchar, sino que también están emocionadas por hacerlo. Ellas quieren escuchar lo que tienes que decir. Y también compartirán sus sentimientos y pensamientos, así que todas pueden beneficiarse del punto de vista de la otra y de lo que sea que estén pensando. Hay algo muy especial, muy gratificante y muy importante acerca de saber que estás siendo escuchada, y en su esencia, de eso se trata un círculo de mujeres. 2. Aprenderás de otras mujeres Nunca subestimes el poder del conocimiento y nunca olvides que siempre hay algo más que puedes aprender. Y los libros, expertos y fuentes educacionales no son la única forma de aprender. De hecho, puedes aprender mucho de otras personas que han experimentado y hecho reflexiones de sus propios encuentros. Escúchense las unas a las otras y sin duda alguna saldrás de tu círculo con nuevas ideas, información y un nuevo deseo de seguir aprendiendo.

3. Te irás sintiéndote empoderada Todas tenemos momentos donde nos sentimos decaídas y desmotivadas con respecto a nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia o nuestras relaciones, y algunas veces necesitamos la ayuda de los otros para darnos un empujón. Trabajar juntas y sentir un sentimiento de comunidad con otras mujeres que han pasado por lo que tú estás sintiendo, es un ticket para sentirse empoderada y sentirse capaz de la grandeza. 4. El círculo de mujeres es un recordatorio que no estás sola Repita después de nosotras: no estás sola. Nunca has estado sola. Siempre hay alguien que ha estado en tus zapatos, que sabe cómo se siente o quiere ayudar. La mejor arma que tenemos para pelear contra la inseguridad, negatividad y los retos de la vida, es la fuerza de comunidad. Cuando nos unimos podemos hacer cualquier cosa, y no solo sabemos que no estamos solas, sino que somos parte un equipo. Tenemos un sistema de apoyo lleno de personas que nos cubren las espaldas, que tiene las mejores intenciones en el corazón, y saben por lo que estás pasando, así que también saben cómo ayudarnos para poder superarlo y ser más fuertes cuando lo hagamos.

5. Las mujeres te harán sentir invencible De acuerdo con Kaia Roman, autora de The Joy Plan, un círculo de mujeres es una oportunidad para rodearte con positividad, que es resultado de mujeres que se dan ánimos las unas a las otras. En su círculo de mujeres: “Cambiamos ideas y tomamos turnos para dirigir ejercicios creativos que retan nuestras habilidades intelectuales de una forma positiva. Estar en compañía de mujeres como estas sacará tus mejores cualidades, belleza y sapiencia—ya sea que veas esto por ti misma o no”. 6. Piensa en él como una oportunidad para conocer personas No solo tendrás la oportunidad de conectarte con personas que ya conoces, sino que también conocerás gente nueva, y tal vez incluso conocerás gente con la que puedas trabajar profesionalmente o pasar tiempo socialmente. Piensa en este círculo como una oportunidad de conectarte con personas, compartir ideas, trabajar juntas en una amplia variedad de formas, y expandir tu mundo al conversar con personas nuevas e interesantes.

7. Puedes ser completamente sincera y abierta sobre tus metas ¿Qué tan seguido se te presenta la oportunidad de ser total y completamente honesta sin repercusión alguna? No llega muy seguido, así que cuando tengas la oportunidad de decir lo que piensas y ser completamente sincera y honesta contigo y con otras personas, necesitas aprovechar esa oportunidad. Y esta es esa oportunidad. Un círculo de mujeres es construido bajo los conceptos de la sinceridad, honestidad y aceptación. Puedes compartir tus metas para el futuro, tus miedos, tus sueños y hablar sobre lo que se está interponiendo en tu camino. Decretar lo que quieres y darlo a conocer al universo (y a tu círculo) para que escuche, es el primero paso para lograr cualquier meta, y un círculo es el ambiente perfecto para hacer que las cosas empiecen y volver tus sueños realidad.

8. Crearás un cambio en tu vida Algunas veces nos quedamos atrapadas en una rutina. De hecho es un reto adentrarse en un territorio desconocido y hacer un cambio. Pero un grupo de apoyo de mujeres con pensamientos similares, hábiles y positivos en el cual todas están interesadas en tu éxito tanto como en el de ellas mismas, tal vez sea exactamente lo que necesitas para comenzar una transformación en tu vida. Como Slate informa, Katherine Goldstein, editora del sitio web de Vanity Fair, VF.com, comenzó un círculo de mujeres que se enfocaba en ayudar a sus compañeras y amigas para que lograran sus metas profesionales y personales. Y aunque ellas encontraron que a muchas participantes les hacía falta autoestima en sus vidas, también se ayudaron las unas a las otras al ponerse metas— “Escogimos mejorar nuestras conexiones, perseguir metas personales y “lograrlas”—construir confianza, encontrar una misión personal, y trabajar con el autoempoderamiento”. La idea era que al ponerse objetivos colectivamente, ellas se apoyarían y mantendrían disponibles las unas a las otras para que en realidad trabajaran para lograr esos objetivos. Y lo mismo puede aplicar para ti y tu grupo de círculo de mujeres—ya que si trabajan juntas, son de mentalidad abierta, honestas, apasionadas y dedicadas, cosas asombrosas pueden pasar.