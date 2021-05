Momento en que confrontó a uno de los cinco sospechosos del asesinato de Rossana Delgado

Yhony Castro contó que “casi” recupera a su esposa poco después de desaparecer, luego de que la rastreara con el GPS de su celular y llegase a una vivienda en Decatur, área metropolitana de Atlanta, donde sospecha que se encontraba detenida, pero las autoridades le ordenaron que se fuera del sitio tras confrontar a una mujer que estaba dentro de la casa, detalló Efe.

“Ella estaba en esa casa, y aquel oficial, ese día, también le pido mucho a Dios que lo perdone, porque él no me ayudó. Él tuvo en sus manos el yo poder rescatar a mi esposa, pero ese día no me quiso dar la ayuda que necesité”, manifestó afligido el esposo.