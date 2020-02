Cinco sismos se registraron cerca del Parque Nacional Great Smoky Mountain, en el este de Tennessee, la mañana del martes, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El primero se registró a las 7:48 de la mañana y el último fue reportado a las 11:56 am, según la información del USGS. Todos los temblores fueron de baja intensidad, entre 1.3 y 1.7 de magnitud.

El conjunto de terremotos golpeó en una pequeña área a unas 25 millas al suroeste de Knoxville, cerca de la frontera con Carolina del Norte, según el USGS. Probablemente eran demasiado pequeños para que la gente de la zona los sintiera.

Un sismo sacudió este domingo el condado de Gwinnett en Georgia, informaron las autoridades especialistas en el área.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos registró un sismo de magnitud 2.3 cerca de Lilburn en la madrugada del domingo, informó 11 Alive.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el sismo del condado de Gwinnett ocurrió alrededor de las 4.20 de la madrugada.

UPDATE (60100123): Magnitude 2.3 earthquake on Sun Feb 9, 2020 at about 03:20:17 CST, 2.77 km north of Lilburn, GA. https://t.co/MKPE1gOxOV

— CERI (@UofMCERI) February 9, 2020