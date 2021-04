Cinco muertos en Carolina del Norte tras prolongado enfrentamiento

La oficina del alguacil dijo que el sargento Chris Ward y el ayudante de la unidad canina Logan Fox fueron enviados a una casa en la localidad de Boone a las 9:44 de la mañana del miércoles después de que el propietario y su familia no se presentaran al trabajo ni respondieran llamadas telefónicas.

Cinco muertos en Carolina del Norte. Dos agentes de policía murieron y otras tres personas, incluido el presunto pistolero, fueron encontrados muertos después de un prolongado enfrentamiento en Carolina del Norte, dijo el jueves la oficina del alguacil del condado de Watauga, informó la agencia Associated Press .

El mayor del Departamento de Seguridad Pública de Morganton, Ryan Lander, dijo al periódico The News Herald justo antes de las 11 de la noche que el sospechoso parecía haberse suicidado, informó el periódico. Hagaman dijo que Ward murió en un hospital en Johnson City, Tennessee.

“Luego me dijeron que volviera a la casa y me quedara”, dijo. Wilson dijo que más tarde vio a los oficiales sacar a un hombre de la casa. “No sé si fue un agente o quién fue”, dijo. “Solo estaba preocupado por mantenerme a salvo”. Wilson dijo que escuchó un segundo aluvión de disparos alrededor del mediodía mientras la casa permanecía rodeada.

RESGUARDAN A HABITANTES

La reacción de las autoridades fue prácticamente inmediata y en cuanto arribaron al lugar con unidades especiales, emitieron un refugio para la comunidad alrededor de Hardaman Circle, a unos 115 kilómetros al noroeste de Charlotte.

Las autoridades informaron que el enfrentamiento en el área de Browns Chapel causó el cierre después de que los policías arribaron alrededor de las 10 a.m. luego que reportaran que un propietario y su familia no fueron a trabajar y no contestaban el teléfono, según Fox 46 Charlotte.