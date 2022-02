En el acto, se llamó a los bomberos para que realizaran una prueba de gases peligrosos en el apartamento para saber si alguna inhalación tóxica habría incidido en los decesos, pero esta arrojó un resultado negativo. “Había alguna sustancia en el interior. Todavía no sabemos exactamente qué es”, acotó.

El siguiente paso, mencionó el jefe policial Clint Nichols, es tener el apartamento “limpiado” y luego la policía obtendrá una orden de registro para comenzar su investigación. “De nuevo, había algunas sustancias que podrían describirse como narcóticos ilícitos, pero de nuevo, para mí, especular sobre eso sería impropio. Simplemente no lo sé”, dijo Clint Nichols.

“Espero que los padres no estuvieran dentro, pero he estado haciendo esto (su ocupación) el tiempo suficiente… probablemente sería seguro sugerir que los padres probablemente estaban dentro, así que para el bebé va a ser un largo tiempo sin padres”, manifestó el jefe policial.

El jefe policial también mencionó que no sabía quiénes eran las víctimas, pero dijo que algunas de ellas vivían juntas en el apartamento. El bebé parece estar bien, acotó Clint Nichols, añadiendo que no estaba claro en ese momento si era niño o niña, y agregó que tampoco estaba claro si los padres del infante estaban entre los cinco muertos hallados en el apartamento.

Los medios Daily News , The Sun y Daily Mail también reseñaron el trágico hallazgo de cinco muertos dentro de un apartamento en esa ciudad de Estados Unidos, y el segundo comentó que el suceso sigue siendo un misterio por ahora, ya que las autoridades no parecieron observar ningún indicio de violencia.

Clint Nichols también dijo que el adulto que encontraron vivo estaba “lúcido” y hablando con los agentes policiales. Los nombres y las edades de todas las víctimas no estaban disponibles de inmediato, apuntó ABC News, que precisó que Commerce City está a unas 7 millas (11 kilómetros) al noreste de Denver, en Colorado.

Un vecino comentó qué pudo haber pasado

De acuerdo con el reporte de The Sun, algunos vecinos dijeron que las víctimas murieron a causa del fentanilo, pero aún no se ha confirmado nada. El diario también mencionó que el infante fue trasladado al hospital, pero parece que no está herido, y acotó que se desconoce la relación que tienen el bebé o el adulto hallado con vida con las víctimas fatales.

Un vecino identificado como Ian Scott le dijo a The Denver Post que el sábado por la noche hubo una fiesta ruidosa en ese apartamento, con música a todo volumen. El domingo escuchó los gritos de una mujer y observó a otra afuera de la residencia con un bebé en brazos y hablando por teléfono. La investigación del suceso se mantiene activa.