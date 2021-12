De acuerdo con el reporte del APD sobre el accidente el conductor de la camioneta Chevrolet 250 también quedó herido por el brutal impacto. El nombre del conductor de la camioneta no ha sido revelado por las autoridades. El hombre presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol.

De repente la camioneta Chevrolet 250 que iba por la carretera Loop 335 invadió el carril en sentido contrario por alguna razón que hasta el momento los investigadores aún no saben con certeza. La camioneta no aminoró la velocidad y se estrelló de frente contra el Nissan Altima de la familia hispana.

Cuando los primeros patrulleros del APD junto con los paramédicos del Departamento de Bomberos de Amarillo (AFD, por sus siglas en inglés) llegaron al lugar ya no pudieron hacer nada por Angélica Aguirre, los esposos y ancianos Raúl Colín y Teresita Colín y el joven Raúl Pérez.

En el hospital continúa en estado crítico, con heridas que ponen en riesgo su vida, el conductor de la camioneta Chevrolet 250 que causó el accidente por manejar en estado de ebriedad. Hasta el momento de escribir ésta historia el causante de la tragedia no enfrenta cargos criminales.

“Escribir esto con tanto dolor y lágrimas en los ojos”

Jessica Hernández, nieta de dos las víctimas en Amarillo, Texas, abrió la cuenta Colín Family mourning loss of 5 Family members (La familia Colín está de luto por la pérdida de cinco miembros de la familia) en la red social de apoyo económico Go Fund Me para pedir solidaridad económica para poder afrontar los gastos funerarios.

“No sé ni cómo empezar… al escribir esto con tanto dolor y lágrimas en los ojos. La noche del 22 de diciembre nos cambió la vida en un instante. Mis abuelos Raúl y Teresita Colín, mi primo Raúl Pérez, mi tía Angélica Aguirre y su hija Andrea Aguirre se dirigían a ver las luces de Navidad cuando… un hombre ebrio les pegó directamente de frente” escribió Hernández. Archivado como: Cinco hispanos familia