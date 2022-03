Cinco alimentos que debes comer diario y no lo sabías

¿Quieres hacer cambios saludables en tu dieta de cada día?

Es importante que consideres estos alimentos que debes comer.

Aquí te contamos cuáles son y cómo beneficiarán tu salud.

Uno de cada tres adultos padece obesidad, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este problema de salud pública es uno de los principales factores de riesgo para otro tipo de enfermedades como la diabetes, hipertensión, afecciones cardiacas o cáncer, pero hay alimentos que te pueden ayudar en nuna buena dieta.

Sin embargo, esta condición es fácilmente prevenible si se realiza actividad física y se sigue una alimentación balanceada. Ante este panorama, se recomienda comer muchas frutas y verduras; incluir cereales integrales; moderar los alimentos de origen animal; evitar los azúcares, grasas saturadas, edulcorantes y sal tanto como sea posible; así como realizar tres comidas y dos colaciones al día.

Frutos secos

El blog especializado Healthline indica que los frutos secos son ricos tanto en grasas monoinsaturadas como en ácidos grasos Omega-3 y Omega-6. Por este motivo, The American Journal of Clinical Nutrition determinó que las personas que comen nueces, almendras, cacahuates, pistaches u otras variedades, viven más tiempo que quienes no lo hacen.

Un artículo de Archives of Internal Medicine probó que comer 30 gramos de frutos secos al día reduce el riesgo de padecer síndrome metabólico. A su vez, esto baja las posibilidades de sufrir enfermedades cardiacas, derrames cerebrales y diabetes.