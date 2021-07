Se hallaron cuatro nuevos cuerpos en la zona del derrumbe

Hasta el momento hay una cifra provisional de 64 fallecidos

Las familias se reunieron para honrar a sus fallecidos cifra muertos derrumbe miami. La angustia que se vive en Miami-Dade no para. Tras semanas de búsqueda de sobrevivientes y un considerable aumento en la lista de fallecidos, se llegó a la conclusión de poner fin e iniciar la operación de búsqueda de cuerpos, una difícil situación que ha marcado a los familiares de las víctimas, quienes tenían la esperanza de encontrarlos con vida con ayuda de los socorrista. Después de darse a conocer la noticia del proceso de búsqueda de cuerpos en la zona del derrumbe, la lista ha ido en aumento y las personas que esperaban noticias sobre sus familiares tienen la "tranquilidad" de que próximamente los tendrán con ellos para rendirles el tributo y la despedida que se merecen; pero claro, es lo más difícil que han tenido que enfrentar. cifra muertos derrumbe miami: Los cuerpos encontrados De acuerdo con la agencia EFE News, en las últimas horas los grupos de rescatistas han informado a las autoridades pertinentes, que en el edificio derrumbado en la zona de Surfside se han hallado más cuerpos entre los escombros, siendo un total de 10 cuerpos, dado la suma de los últimos cuatro cuerpos que fueron encontrados, lo que eleva a 64 la cifra provisional de muertos que próximamente serán entregados a sus familiares. Esta acción daría inicio al plan de búsqueda de cuerpos, que anunciaron las autoridades en los días anteriores puesto que no se cree que existan más sobrevivientes entre los escombros, como lo informó el subjefe del departamentos de bomberos en la conferencia de prensa que ofreció en la semana y admitió que "las probabilidades eran de cero".

cifra muertos derrumbe miami: La alcaldesa habla Cada vez que surge una actualización sobre el caso, que a finales de junio paralizó al país, Daniella Levine Cava sale a ofrecer una conferencia de prensa, donde habla sobre el estado de la lista de las personas desaparecidas que en estos instantes es de 76 personas, a causa del colapso del edificio que hoy es conocido como "la zona del desastre", mientras que son 200 personas que residían en el lugar y que ya fueron localizadas. "El trabajo continúa con toda velocidad y urgencia", dijo Levine. "Estamos trabajando día y noche para recuperar a las víctimas y lograr que las familias se cierren lo más rápido posible", por lo cual se ha pedido que la comunidad tenga paciencia y que pronto se recibirán más noticias al respecto de la búsqueda e identificación de los cuerpos que se han encontrado.

cifra muertos derrumbe miami: El minuto de silencio De acuerdo con la agencia de noticias Efe News, la alcaldesa ha comunicado que sobre la 13: 20 horas de hoy, los miembros del equipo de rescate guardaron un momento de silencio al cumplirse dos semanas del derrumbe del edificio de 12 pisos que construido en 1988, por tal motivo es que en las redes sociales de los equipos como los bomberos han anunciado sobre este especial momento. También las autoridades hicieron uso de las redes sociales para comunicar sobre los homenajes que se estarán rindiendo en cuestión de las víctimas del edificio de condóminos Champlain Towers South en los próximos días, además de las acciones que se tendrán que realizar con los equipos profesionales de socorristas que continúan haciendo todo lo posible para recuperar más cuerpos.

cifra muertos derrumbe miami: Un proceso doloroso para los rescatistas La alcaldesa en la conferencia de prensa mencionó que no ha sido un proceso fácil para los grupos de rescatistas, ya que día con día vuelven al lugar de los hechos para continuar con la búsqueda de las víctimas que hasta el momento no se han podido localizar, pero no pierden la esperanza de encontrarlas con el nuevo protocolo de "búsqueda de cuerpos" que dieron a conocer el miércoles y que los desanimó. Como ha señalado la agencia de noticias, la alcaldesa recordó en la conferencia de prensa que los equipos en el lugar han hecho desde el miércoles la "dolorosa" transición de un operativo de "búsqueda y rescate" a uno de "búsqueda y recuperación", en el que los especialistas han desistido de tratar de hallar a personas con vida.

cifra muertos derrumbe miami: Sólo 35 cuerpos han sido identificados Se tiene la noticia de que tan sólo han sido identificados los cuerpos de 35 víctimas del derrumbe, por lo que se ha comenzado a agilizar la entrega de los fallecidos a sus familiares y seguir con la búsqueda de los desaparecidos que siguen en la lista que cada día tiene en tristeza a los cercanos de aquellas personas. Ha informado Efe News, que las últimas víctimas identificadas son Graciela Cattarossi, de 86 años; Gino Cattarossi, de 89; Simon Segal, de 80, y Elaine Lia Sabino, de 71 años, cuyos cuerpos fueron recuperados el martes, según la Policía de Miami-Dade, por lo cual en las próximas horas se irá informando los cambios y los nuevos cuerpos que se vayan encontrado.

La demolición del edificio dio un giro a la búsqueda Fue el domingo pasado que fue demolido parte de lo que quedaba del edificio de condominios Champlain Towers South en Miami-Dade, por tal motivo se esperaba que al realizar esa acción se encontraran sobrevivientes en el lugar, ya que podrían acceder a las zonas donde antes no podían entrar y con ayuda de la maquinaría necesaria traerlos de vuelta. Por ello es que a dado un nuevo ritmo a la operación de búsqueda, pues ahora los rescatistas tienen acceso a la totalidad del lugar donde estaba localizado el edificio de más de 130 unidades, aunque días después se dio a conocer que el nuevo acceso serviría para recuperar los cuerpos de los habitantes del edificio.

Las búsquedas no han sido aleatorias Fue CBS News quien informó las palabras de Christopher Valerian, quién es médico gerente de New Jersey Task Force One, un equipo de búsqueda y rescate urbano que se desplegó en el lugar del colapso, mencionando que: “Las búsquedas durante las últimas dos semanas han sido dirigidas, no aleatorias”. “Tal vez había una unidad K-9 que había localizado a una víctima potencial o tal vez ves moscas dando vueltas, o tal vez ves restos de un dormitorio donde había, ya sabes, ropa de cama o incluso un colchón o algo”, mencionó al mismo medio, después de los cuestionamientos de la prensa sobre el trabajo que habían realizado los socorristas.

La falta de grandes electrodomésticos indica como fue el colapso Pero lo que impactó de esta entrevista, es que Christopher mencionó que lo que le indicó cómo fue el colapso del edificio, es la falta de grandes electrodomésticos que debía existir en el lugar, donde residieron cientos de familias, pero en cambio sólo se fueron encontrando con pequeñas piezas que hablaban de la vida en el lugar. “Me he dicho a mí mismo: ‘¿Dónde están todos los electrodomésticos? ¿Dónde están los refrigeradores, las estufas, los hornos?’”, mencionó a los micrófonos de CBS News. “Simplemente no estamos encontrando, como, objetos grandes. Todo lo que encontramos son piezas pequeñas, trituradas y pulverizadas de metal y concreto y acero, por lo que es simplemente asombrosa la fuerza a la que cayó este edificio, y creo que eso es parte de la problema con no poder encontrar supervivientes”.

Las palabras de Adam Cominsky Fox News mencionó el papel de Adam Cominsky, quien es el jefe de bomberos de Miami-Dade e hizo declaraciones al respecto después de que se informara que la lista de fallecidos iba en aumento, y que desgraciadamente se tardaría un poco más la búsqueda e identificación de los cuerpos de las víctimas del colapso. ” Podría llevar semanas terminar de recuperar los restos de las víctimas y retirar los escombros del sitio”, comentó Cominsky, después de los cuestionamientos de los medios de comunicación, que hicieron al conocer el estado en que iba la búsqueda de cuerpos y por supuesto, el labor que el Departamento de Bomberos estaba haciendo en el lugar del desastre.

Una investigación a los edificios De acuerdo con la agencia de noticias Efe News, se dio a conocer que Katherine Fernández Rundle, la fiscal estatal de Miami, había dicho que ya se inició un proceso de investigación en torno a la seguridad en los edificios, y además atender las inseguridades de los habitantes de zonas aledañas, quienes temen pasar por una tragedia parecida a la que ocurrió hace dos semanas. También Fernández mencionó que que el gran jurado emitirá “recomendaciones para evitar que este desastre vuelva a ocurrir, no solo en Surfside, y no solo en condominios, sino en todos los edificios y estructuras en las áreas costeras, intercosteras y circundantes” del condado, el estado y la nación, por tal motivo se esperará a que inicie el proceso de investigación y los resultados sean publicados.