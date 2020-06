Señalan que hasta 25 mil tiendas podrían cerrar en 2020 por el impacto económico del coronavirus

“Aproximadamente entre el 55 y 60% de todos los cierres de tiendas se realizarán en centros comerciales” indicó una empresa de investigación de mercados

Por su parte, Macy’s dijo que la reapertura de cientos de sus tiendas está funcionando mejor de lo esperado luego de la reapertura

Según un nuevo informe presentado por Coresight Research, hasta 25,000 tiendas podrían cerrar este año a medida que las empresas continúen sintiendo los impactos económicos causados por la pandemia de coronavirus, reseñó USA Today.

La firma de investigación de mercado de talla global estimó en un principio que alrededor de 15,000 tiendas cerrarían este año luego de un número récord de cierres de negocios en 2019, aunado a la liquidación de cadenas como Payless ShoeSource, Gymboree y Dressbarn.

“Anticipamos que aproximadamente entre el 55% y el 60% de todos los cierres de tiendas se realizarán en centros comerciales”, dijo Coresight en el informe publicado el martes. “El brote de coronavirus podría acelerar una corrección en el espacio de los centros comerciales que ya parecía retrasado”.

El COVID-19 ha afectado a los minoristas que ya estaban endeudados más que a otros y las solicitudes de bancarrota se han incrementado debido a la pandemia como el caso de J.C.Penney, Neiman Marcus y J. Crew que recientemente se acogieron al Capítulo 11.

Pier 1 Imports ha cerrado todas sus tiendas y se ha declarado en bancarrota luego de en un principio haber planeado cerrar solo la mitad de sus establecimientos.

“Una liquidación ordenada es la mejor manera de maximizar el valor de los activos de Pier 1″ dijo la compañía.

Tres meses después de que Pier 1 Imports Inc. se declaró en quiebra, la compañía especializada en muebles y decoración anunció que estaba pidiendo a la corte de bancarrota que suspenda sus operaciones minoristas “tan pronto como sea razonablemente posible”, reseñó CNN Business.

Pier 1 culpa a los cierres temporales de tiendas causados ​​por la crisis del coronavirus y el no encontrar un comprador por la decisión drástica.

Por su parte, Victoria’s Secret planea cerrar de manera permanente aproximadamente 250 tiendas en los Estados Unidos y Canadá este año.

Se espera que las ventas de cierre comiencen esta semana en la primera ola de 242 tiendas de J.C. Penney que cerrarán permanentemente después de haberse declarado en bancarrota.

Sin embargo, Coresight espera que también se presenten más quiebras de otras compañías.

Entre los minoristas que están cerrando permanentemente sus tiendas se encuentran:

Bath & Body Works: 50 tiendas

J.C.Penney: 242 locales

Nordstrom: 16 tiendas, tres boutiques

Pier 1: todas las ubicaciones, 541 tiendas restantes

Tuesday Morning:: 230 tiendas

Victoria’s Secret: 235 tiendas Victoria’s Secret y 3 tiendas Pink

Macy’s: Tiendas reabiertas funcionan mejor de lo esperado

Macy’s dijo el martes que la reapertura de cientos de sus tiendas está funcionando mejor de lo esperado. El 1 de junio, Macy’s Inc. reabrió unas 450 tiendas, la mayoría en su formato completo. En un comunicado, el director general Jeff Gennette dijo que está recibiendo comentarios positivos sobre los esfuerzos para crear un ambiente “seguro y acogedor”, reseñó The Associated Press.

“Estamos viendo una fuerte venta de mercancías de temporada y anticipamos salir del segundo trimestre en una posición de inventario limpio”, dijo Gennette. dijo que la temporada de vacaciones será crucial y el equipo está trabajando para obtener la mercancía y el surtido adecuados.

Al igual que muchos grandes almacenes y otras tiendas minoristas no esenciales en Estados Unidos, Macy’s se vio obligada a cerrar sus aproximadamente 800 locales a mediados de marzo y sus ventas se evaporaron.

