La extensión de cierre de la frontera de EE. UU. con México a causa de la pandemia de coronavirus ha afectado notoriamente a los negocios

“Es un duro golpe, especialmente en este momento cuando muchos negocios están haciendo lo imposible por sobrevivir”, dijo la Cámara de Comercio en Arizona

El cierre de la frontera fue extendido hasta el 22 de junio

Como un “duro golpe” a la economía de las ciudades fronterizas que luchan por recuperarse de los efectos de la pandemia de COVID-19 calificó la Cámara de Comercio en Nogales, Arizona, la decisión de extender el cierre parcial de la frontera entre Estados Unidos y México hasta el próximo 22 de junio, reseñó la agencia Efe.

“Es un duro golpe, especialmente en este momento cuando muchos negocios están haciendo lo imposible por sobrevivir”, dijo hoy a Efe Olivia Ainza-Kramer, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Nogales.

La extensión de las medidas al tránsito terrestre no esencial se tomaron "tras revisar el desarrollo de la propagación del #COVID19 en #México y en aquel país", informó la @SRE_mx. https://t.co/tShtR5szg8 — Canal 44 (@CANAL44TV) May 20, 2020

Ainza-Kramer estima que 60 % de las ventas de los negocios en esa ciudad fronteriza dependen directamente del visitante mexicano que cruza para hacer sus compras los fines de semana.

Son negocios que se han visto duramente afectados desde que comenzó el cierre parcial de la frontera el pasado 21 de marzo y después cuando se vieron obligados a cerrar por la pandemia de COVID-19.

La empresaria considera que la decisión de extender el cierre parcial de la frontera tendrá un fuerte impacto en la economía no solo de las ciudades fronterizas sino de todo el estado.

“Esta es la época donde empiezan las vacaciones de verano; mucha gente viene de vacaciones a visitar nuestro estado y ahora no podrán hacerlo. Esto afectará directamente la industria del turismo, los hoteles, los restaurantes”, dijo.

El pasado 15 de mayo terminó la orden del gobernador Doug Ducey de permanecer en casa, reactivando la economía y permitiendo que todos los negocios comiencen a operar nuevamente aunque son ciertas restricciones.

“Algo que nos preocupa es que nuevamente la fecha del 22 de junio es tentativa y existe la posibilidad de que se vuelva a extender esta orden”, dijo Ainza-Krame.

Los Gobiernos de Estados Unidos y de México anunciaron este martes un acuerdo para extender por 30 días más el cierre parcial de la frontera.

Estas medidas restringen el tránsito terrestre no esencial, afectando el cruce fronterizo de aquellos que viajan con fines turísticos o recreativos.

Las restricciones no impiden el tránsito comercial de alimentos, de combustible o de equipos de atención médica.

Tampoco afectan el tránsito de residentes legales o ciudadanos de Estados Unidos.

Asimismo, Estados Unidos mantendrá por tiempo indefinido una norma bajo la cual se autoriza la expulsión de inmigrantes que ingresen sin autorización al país por los límites terrestres, como medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Así lo confirmó el martes el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Chad Wolf, en declaraciones difundidas por ese despacho, que reúne a varias de las agencias encargadas de los asuntos migratorios.

“No se permitirán viajes no esenciales hasta que esta Administración esté convencida de que hacerlo es seguro”, señaló Wolf, quien destacó que los esfuerzos de los últimos meses por limitar las pasos no esenciales “han tenido éxito y ahora no es el momento de cambiar de rumbo”.

Estados Unidos y México acordaron restringir desde el pasado 21 de marzo los viajes no esenciales para evitar la propagación del coronavirus, una medida que había entrado en vigor previamente en el linde con Canadá. Ambas decisiones fueron renovadas en abril pasado.

Archivado como: cierre frontera México