Cierran tres escuelas en Texas tras registrarse un tiroteo en las cercanías

Minutos más tarde , la policía informó que estaban trabajando con el Distrito Escolar de Arlington para llevar a cabo “un lanzamiento estructurado y controlado” de los estudiantes y destacó “nuevamente, no hay amenazas activas en el campus”.

La llamada provino de la cuadra 2300 de Sherry Street cerca de Arkansas Lane, apuntó The Sun . “Hemos localizado una víctima que llegó a un hospital local. Trabajando con @ArlingtonISD ya que Sam Houston está encerrado. Sin amenazas inmediatas en el campus”, agregaron las autoridades.

Tres escuelas cerradas

Además de la secundaria Sam Houston, las autoridades cerraron las escuelas primarias Atherton Elementary y Adams Elementary School. La medida fue tomada para mantener seguros a los estudiantes, mientras la policía buscaba al sospechoso o los sospechosos. El Distrito Escolar de Arlington confirmó que ya no hay peligro para estudiantes o profesores.

Informes preliminares indican que se hicieron varios disparos, pero que las escuelas no eran el objetivo. También se informó sobre un agujero de bala en un automóvil abandonado, pero no se ha ubicado a los pasajeros, reportó The Sun.