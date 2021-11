“Esta es una investigación activa y ciertamente entendemos las preocupaciones de todos los padres que tienen un hijo en la escuela secundaria”, dijo McKay, de acuerdo con The Sun. Al parecer, la investigación tomaría varias horas, por lo que la policía aún permanecía en la Platt High School, al momento de la redacción de esta nota.

La policía local supuestamente recibió informes de que un estudiante tenía un arma, de acuerdo con el diario The Sun . Darrin McKay, teniente de la policía dijo que la escena se consideraba una investigación activa, causando preocupación entre los residentes de Meriden, Connecticut.

Este no es el único incidente con armas en una escuela de Estados Unidos en los últimos días. El pasado lunes se reportaba el caos en la César Chávez High School de Phoenix, Arizona. La policía respondió a un tiroteo activo que dejó por lo menos un adolescente herido.

La policía brindaría más información a los padres que quisieran presentarse. Las autoridades pidieron que asistieran a la plaza Centennial, donde se ubicaba el antiguo “Stop and Shop” para recibir más información de acuerdo con la cadena local NBC Connecticut.

Tiroteo en High School provoca el pánico y deja a un adolescente herido

El campus no fue considerado la escena activa, sin embargo, el tirador no había sido capturado. “Estamos en la escena de un tiroteo en la César Chávez High School”, escribió el departamento de policía en Twitter, de acuerdo con el diario británico, The Sun.

“Esta no es una situación de tirador activo, pero el sospechoso sigue pendiente”, agregó el comunicado de la policía. Por su parte, el distrito escolar de Phoenix Union dio una declaración sobre el tiroteo en plena High School reportado el pasado lunes 29 de noviembre del 2021.