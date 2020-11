Cierran mesas en California. La costa oeste de Estados Unidos cerró las urnas a las 11:00 de la noche, hora del este del país

California, Oregon y Washington votan tradicionalmente demócrata

Quedan por cerrar las votaciones en Alaska y Hawaii

Cierran mesas en California. Se viene el cierre de las mesas electorales en la costa oeste de Estados Unidos a las 11:00 de la noche, hora del este, y ni California, Washington ni Oregon tiene carreras presidenciales o senatorias competitivas. Hay varias carreras de House para ver en California, pero los resultados completos pueden tardar semanas. Incluso antes de la pandemia, muchos californianos votaron por correo y el estado tardó mucho en procesar las boletas.

Probablemente no haya nada que ver en Alaska o Hawai la noche de las elecciones. Hawaii reportará sus resultados muy rápidamente pero no tiene carreras competitivas. Y aunque las contiendas por el Senado y la Cámara de Representantes de Alaska pueden ser competitivas, el estado no comenzará, lo leyó bien, comenzará a contar los votos ausentes hasta el 10 de noviembre.

—

Nueva York cumple con las expectativas y vota abrumadoramente por Biden

El estado de Nueva York cumplió con las expectativas este martes y votó en las elecciones presidenciales abrumadoramente por el candidato demócrata, Joe Biden, según las proyecciones de los grandes medios estadounidenses.

Con un 14 % escrutado, Biden se hizo con más de 887.000 de votos, o un 77 %, frente a los 262.000 de votos de Trump, o un 23 % de los sufragios..

Especialmente demócratas se han mostrado las circunscripciones que conforman la ciudad de Nueva York, la zona más poblada del estado, lideradas por Manhattan, con un 90,17 %, Brooklyn, donde Biden se lleva un 87,23 % de los votos, El Bronx, con un 86,54 %, y Queens, con un 76,49 %.

Una de las pocas circunscripciones que por el momento se lleva el actual presidente de EE.UU. es la de Staten Island, una zona que las encuestas ya preveían iba a estar disputada. Ahí, Trump por el momento se ha hecho con más del 60 % de los votos.

De las 62 circunscripciones del estado de Nueva York, además de Staten Island, Trump sólo lidera el recuento de votos en el condado de Fulton y en el condado de Lewis.

