Lanzan advertencia tras el cierre de la High School en Texas

El Distrito Escolar de Austin lanzó una seria advertencia para los padres de los estudiantes de la Akins High School. “Padres: Por favor no vengan al campus. Nuestro perímetro policial se encuentra actualmente en South First Street y el campus no es accesible”, se leía en un tuit.

Ningún disparo se ha reportado de acuerdo con el Distrito Escolar. “Todos están seguros mientras continúa la inspección del plantel. Continuaremos las actualizaciones regulares”, se leía en el último mensaje publicado en el momento de la redacción de esta nota.