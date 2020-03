Cierran escuelas en Condado de Georgia tras enfermar uno de sus empleados con el coronavirus.

El sistema escolar público del Condado de Fulton, en el área metropolitana de Atlanta, en Georgia, hizo el anunció.

Los funcionarios de salud dicen que no saben cómo ocurrieron las infecciones COVID-19 más recientes en Georgia.

El sistema escolar público del Condado de Fulton, en el área metropolitana de Atlanta, en Georgia, anunció el cierre de sus escuelas desde este lunes hasta mañana martes, tras ser alertado por las autoridades de Salud que uno de sus empleados dio positivo al coronavirus.

“Estamos trabajando con funcionarios para determinar el impacto en nuestras escuelas y comunidad locales. En base a esta preocupación, todas las escuelas y oficinas estarán cerradas el martes 10 de marzo, con cierres adicionales comunicados, según lo determinado”, reza un comunicado hecho público.

UPDATE: All Fulton County schools will be closed tomorrow after employee tests positive for coronavirus: https://t.co/kMocp1MuNX pic.twitter.com/IWOVYyZ9Zl — WSB-TV (@wsbtv) March 9, 2020

En la nota, aseguran que el “sistema escolar ha sido alertado por funcionarios de salud pública de un caso confirmado de coronavirus de los empleados dentro de nuestro distrito. El empleado está siendo tratado actualmente en un hospital local”, precisan.

El cierre les “permitirá limpiar y desinfectar las escuelas afectadas, así como compartir detalles adicionales de nuestro plan en curso. Las actualizaciones relacionadas con esta preocupación se compartirán a través de correos electrónicos adicionales y el sitio web del distrito”, agrega la comunicación.

BREAKING NEWS: FCS: All Fulton County, GA schools (includes most of Atlanta) will be closed tomorrow after a school employee tested positive for Coronavirus. #fox5atl — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) March 9, 2020

Entre las medidas adicionales adoptadas por el distrito escolar, como parte de su plan de pandemia para estudiantes, empleados y familias se encuentran la dentificación y notificación de escuelas, familias y empleados afectados.

En próximas notas, precisan, se comunicarán “se comunicarán los cierres de escuelas y edificios”. Además, anuncian que a la hora de realizarse pruebas de detección del mortal virus las mismas se realizarán con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud.