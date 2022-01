La medida, que afecta al tercer mayor distrito escolar de Estados Unidos, se tomó en medio de una creciente batalla sobre los protocolos de seguridad contra la pandemia en los colegios. Chicago ha rechazado un regreso a la instrucción remota en todo el distrito, diciendo que es desastroso para el aprendizaje y la salud mental de los niños, informó con la agencia de noticias The Associated Press.

El director ejecutivo de las escuelas, Pedro Martínez, dijo que los edificios permanecerían abiertos para los administradores, el personal y los “servicios esenciales”, pero no la instrucción para los estudiantes del distrito que son en gran parte latinos y afroamericanos de bajos ingresos. Los funcionarios del distrito dijeron que las escuelas ofrecerían servicio de alimentos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía.

Los miembros del sindicato recibieron instrucciones de intentar dar clases en los sistemas de enseñanza el miércoles, a pesar de que el distrito dijo que no habría clases y no distribuyó dispositivos a los estudiantes antes de las votaciones del sindicato, que se anunciaron justo antes de las 11 de la noche del martes.

Maestros que no se presenten a trabajar no recibirán su salario

El director de escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez, dijo que los edificios seguirán abiertos, con independencia de la votación sindical, para los administradores, el personal y los “servicios esenciales”, pero no para dar clase. La alcaldesa, Lori Lightfoot, apuntó que los maestros que no se presenten a trabajar no recibirán su salario.

Los líderes del distrito dijeron que un plan para "continuar el aprendizaje de los estudiantes" llegaría más tarde el miércoles. Los funcionarios escolares consideraron la acción sindical como un "paro laboral" y dijeron que aquellos que no se reportaran a las escuelas el miércoles no serían compensados. El año pasado, durante un debate similar, el distrito castigó a los maestros que no asistían a las escuelas.