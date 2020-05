Cierran ciudad coronavirus. Cierran ciudad de Gallup, Nuevo México por orden de la gobernadora Michelle Lujan Grisham, no abrirán carreteras y comercios en horas pico por el coronavirus, de acuerdo a información publicada en el portal de Daily Mail.

La orden es una medida desesperada por contener el aumento de casos que se registran entre sus habitantes, la ley fue denominada Control de Disturbios.

Esta consiste en que se cerrará el tráfico de carreteras para las personas que no habiten la zona y se ha establecido un horario de servicio en los negocios.

The governor of New Mexico invoked the state’s Riot Control Act and sealed off all roads to nonessential traffic in the city of Gallup to help control a surging coronavirus outbreak in the city on the outskirts of the Navajo Nation. https://t.co/0xZQRcgUCE

Los dueños de comercios deberán tener cerrados sus locales en horario de 5 de la tarde a 8 de la mañana, como estrategia para poder aplanar la curva de contagios.

En los últimos días, la ciudad que tiene alrededor de 22 mil habitantes, sufre la propagación del coronavirus que mantiene llenas las áreas de atención urgente.

Gallup es una ciudad que cierran por el coronavirus y se encuentra colindante con la condado de McKinley y la conocida como nación navajo.

Estas acciones fueron tomadas por la gobernadora Michelle Lujan Grisham debido a las estadísticas que ha dejado el coronavirus: Hasta la fecha Nuevo México ha reportado 67,869 casos positivos de Covid-19 y 123 fallecimientos.

Ante esto, la nación navajo también se encuentra con la aplicación de estrategias estrictas con toques de queda para evitar que la gente ande en la calle.

La información de que cierran ciudad de Gallup por coronavirus se da después de que la misma gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, anunciara el jueves pasado que su orden de permanecer en casa se modificaría y a partir del viernes 1 de mayo, algunos negocios no esenciales podrían comenzar a operar nuevamente en ese estado.

Como parte de esta fase de preparación, negocios que venden al pormenor y que no forman parte de la lista de negocios esenciales podrían comenzar a operar nuevamente a partir de ayer. Esto se refiere a negocios que puedan entregar su mercancía en la acera o a través de servicio de entrega a domicilio, siempre y cuando su licencia lo permita.

También dijo que podrían volver a operar veterinarias, así como negocios que ofrecen servicios a mascotas, los campos de golf y parques estatales.

Aún no estaría permitido que las personas pudieran acampar dentro de los parques estatales y los centros de visitantes permanecerán cerrados.

También partir de ayer los negocios que venden armas de fuego podrían reanudar sus operaciones solamente por cita previa.

Todo esto como parte de una orden que entraría en vigor a partir de ayer viernes y que modifica la orden de permanecer en casa que fue emitida hace un mes.

“Les queremos recordar a todos que la orden de permanecer en casa seguirá vigente hasta el 15 de mayo”, dijo la gobernadora demócrata durante una conferencia de prensa.

Recordó a todos que las prácticas de distanciamiento social seguirán vigentes y recomendó a todas las personas que salen a las calles utilizar cubrebocas. Los bares y licorerías seguirán cerrados.

Pero hoy se da a conocer que cierran ciudad Gallup por coronavirus, ya que advierten que en un fin de semana, la pequeña ciudad puede registrar hasta 100 mil personas que hacen sus compras.

Testing for the coronavirus is widely available across New Mexico.

If you have symptoms, or you’ve been in contact with someone who tested positive, or you’re an essential worker – don’t be afraid, get tested!

Find testing statewide testing sites here: https://t.co/vzvsJHSlBl pic.twitter.com/EfGDNcwcWj

— Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) May 2, 2020