“Yo escuché mujeres que me decían que el ciclo menstrual duraba un poco más, escuché también mujeres que decían que el ciclo menstrual el sangrado era más copioso o sea tenía más sangrado. Sin embargo, obviamente eso eran observaciones no teníamos ningún tipo de data que sugiriera que era la vacuna”, expresó el médico.

Los problemas fueron notorios en la duración del periodo de las mujeres

“Eso no quiere decir que no exista o que no suceda lo que quiere decir es que en este estudio particular no se vio ese efecto sino lo único que se vio fue un aumento en el tiempo de la duración del periodo menstrual por un día que correlaciona o correlacionó al momento en donde se estaban poniendo las vacunas”, explicó el doctor puertorriqueño.

Luego de eso dijo que se seguirá impartiendo más información sobre este tema debido a que miles de mujeres han expresado cada una de sus dudas al presentar una gran prolongación dentro de su periodo así como el manifiesto de que el sangrado suele ser más abundante de lo habitual.