Georgianos corrieron a las estaciones de gasolina

Luego de conocerse la posible escasez de combustible en el estado de Georgia, los residentes corrieron a las estaciones de gasolina en busca del mismo antes de que se termine y llenar sus tanques para poder desplazarse por la ciudad para realizar las acostumbras tareas del día.

“Me llamó una amiga para informarme que la gasolina se estaba acabando y vine lo más pronto que pude pero no hay, ya han colocado letreros para que la comunidad sepa que no hay. Me voy a mover a una gasolinera de Norcross porque me dijeron que allá todavía hay”, dijo Fátima González a MundoHispánico.