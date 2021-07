REvil, un grupo de hackers de habla rusa que ha perpetrado extorsiones con ransomware, parece estar detrás del ataque, dijo John Hammond, citado por The Associated Press. El hombre trabaja para la empresa de seguridad Huntress Labs.

De momento no estaba claro cuántos clientes de Kaseya se podrían ver afectados o quiénes podrían ser. Kaseya instó a sus clientes en un comunicado publicado en su sitio web a apagar inmediatamente los servidores que ejecutaran el software afectado.

Señaló que el ataque se limitó a un “pequeño número” de sus clientes. Brett Callow, un experto en ransomware de la empresa de ciberseguridad Emsisoft, dijo que no estaba al tanto de ningún ataque tercerizado previo con ransomware a esta escala.

El investigador de ciberseguridad Jake Williams, presidente de Rendition Infosec, dijo que ya estaba trabajando con seis compañías afectadas por el ransomware. No es casualidad que esto haya ocurrido antes del fin de semana del feriado del 4 de julio, cuando el personal de informática suele ser escaso, añadió.

“Estamos experimentando un ataque potencial contra el VSA que se ha limitado a una pequeña cantidad de clientes locales solamente”, publicó la empresa en su sitio web, según el New York Times, refiriéndose a las organizaciones que mantienen su software en sus propias empresas en lugar de alojarlo con un proveedor de nube.

Hackers rusos involucrados en ciberataques

JBS dijo que la mayoría de sus instalaciones estaban en funcionamiento en el momento en el que realizó el pago del rescate, pero que decidió hacerlo para evitar cualquier imprevisto y asegurarse de que no se filtraran datos, apunta The Associated Press.

El FBI ha atribuido el ataque a REvil, un grupo de hackers que opera en Rusia y que ha llevado a cabo algunas de las extorsiones con ransomware más grandes de las que se tenga registro en los últimos meses, y ahora se cree que pudo estar involucrado en el ciberataque a empresas en Estados Unidos.